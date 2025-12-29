В уральской колонии сделали новогодние игрушки для детского дома

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В исправительной колонии № 3 в Краснотурьинске осуждённые своими руками изготовили новогодние игрушки для воспитанников детского дома. Работы подготовили 3 января — их передадут детям в качестве праздничных подарков.Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, игрушки сделали участники кружка художественного творчества, который работает в колонии. Осуждённые регулярно занимаются рукоделием, участвуют в выставках и конкурсах, а в этот раз решили направить свои работы на доброе дело.В ведомстве отмечают, что такие инициативы помогают осуждённым почувствовать себя полезными и вовлечёнными в жизнь за пределами колонии, а также являются частью работы по их возвращению к нормальной социальной жизни.