Предложения для тренеров в Свердловской области увеличились на 92% по итогам 2025 года





— комментирует Сергей Яськин,

директор сервиса «Авито Подработка»

Мы видим увеличение интереса к спортивным специалистам широкого профиля на частичную занятость: например, по России в 2025 году подработку фитнес-тренерам предлагали на 90% чаще. Это связано с общим трендом на здоровый образ жизни, который формирует устойчивый спрос на регулярные тренировки и персональное сопровождение,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области за 2025 год количество предложений частичной занятости для тренеров увеличилось почти в два раза (+92%). Среднее вознаграждение на таких позициях составило около 25 298 руб/мес, при этом отклики на вакансии выросли на 144% по сравнению с прошлым годом, отмечают данные Авито Подработки.По всей России спрос на зимние виды спорта также показал рост. Наибольшую динамику продемонстрировал хоккей — интерес к тренерам по этому направлению вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. Занятия по фигурному катанию искали на 26% чаще, а инструкторов по лыжному спорту — на 13% активнее.Параллельно растет интерес к восстановительным практикам. Расслабляющую ванночку стали искать в четыре раза чаще, банный чан — в 3,3 раза активнее, аренду бани — в три раза, а услуги пармастера — в 2,5 раза.