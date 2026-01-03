В ДТП на дорогах Свердловской области за сутки погибли два человека

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За пятые сутки 2026 года на дорогах Свердловской области зарегистрировано 109 дорожно-транспортных происшествий. В семи авариях есть пострадавшие, два человека погибли. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.По оперативным данным ГИБДД, травмы получили шесть человек, в том числе один несовершеннолетний.За сутки сотрудники дорожной полиции пресекли 1184 нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось водителям, представляющим повышенную опасность на дороге.Так, 27 автомобилистов были отстранены от управления за вождение в состоянии опьянения. Еще 51 человек управлял транспортом без водительских прав и был исключен из участия в дорожном движении.Как уточняют в Госавтоинспекции Свердловской области, большинство ДТП произошло из-за выбора скорости, не соответствующей дорожным условиям, а также из-за нарушений при перестроении и несоблюдения безопасной дистанции.В праздничные и рождественские дни работа экипажей ДПС усилена. Инспекторы проводят профилактические рейды и разъяснительные мероприятия — с водителями на автозаправках, а также с детьми и родителями вблизи ледовых городков и парков.В Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов к дисциплине и взаимному уважению на дороге, напоминая, что зимой безопасной считается только та скорость, которая позволяет полностью контролировать автомобиль в любой ситуации.