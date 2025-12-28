На Сибирском тракте в Екатеринбурге в ДТП погиб водитель автомобиля Kia

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вечером 2 января на Сибирском тракте в Екатеринбурге. Авария случилась около 22.40 на 22 километре трассы, ведущей в сторону города.По предварительным данным, на участке дороги столкнулись автомобили «Volkswagen» и «Kia». В результате удара водитель автомобиля «Kia» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, сразу после аварии на место выехали сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа. Специалисты фиксируют обстановку, опрашивают возможных очевидцев и собирают материалы, необходимые для установления причин происшествия.