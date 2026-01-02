За сутки в пожарах в Свердловской области погиб один человек

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области потушили 23 пожара. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.Чаще всего горели дома и квартиры. В огне пострадали два человека, ещё 17 удалось вовремя вывести из опасных помещений.Кроме пожаров, спасатели три раза выезжали на ДТП. По данным МЧС, в авариях пострадали четыре человека, один погиб. Одного человека удалось спасти. На водоёмах происшествий не зафиксировано.Самая тяжёлая ситуация сложилась в Реже на улице Калинина. В квартире на втором этаже загорелось домашнее имущество. Из дома вывели шесть человек. Женщина и ребёнок получили травмы и были доставлены в больницу. Огонь удалось потушить всего за пару минут.В Полевском пожар произошёл в квартире на первом этаже дома на улице Розы Люксембург. Один человек был спасён, ещё 13 жильцов вышли самостоятельно. Никто не пострадал.В Асбесте за сутки сгорели сразу несколько бань и хозяйственных построек. Похожие пожары произошли в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.В Екатеринбурге огонь тушили в квартирах, заброшенных зданиях и даже в вентиляционной шахте многоэтажного дома. В одном из случаев из дома вывели десять человек, ещё двадцать эвакуировались сами.По предварительным данным МЧС, почти каждый четвёртый пожар произошёл из-за короткого замыкания. Часть возгораний связана с неосторожным обращением с огнём и проблемами с электроприборами и печным отоплением.