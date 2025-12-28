Бастрыкин поручил довести до суда дело о травмах ребёнка в детском саду Богдановича

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании четырёхлетней девочки в Богдановиче Свердловской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Информационного центра СК.Поводом стало обращение матери ребёнка, опубликованное в комментариях на странице приёмной главы СК во «ВКонтакте». Женщина заявила о несогласии с ходом расследования: в 2024 году её дочь дважды получила травмы в дошкольном учреждении, при этом, по словам заявительницы, сотрудники не оказали девочке необходимую помощь.Также отмечается, что расследование затянулось и до сих пор никто не привлечён к ответственности.Ситуация ранее уже освещалась в СМИ и находилась на контроле центрального аппарата Следственного комитета.В настоящее время уголовное дело расследуется следственным управлением СК России по Свердловской области.