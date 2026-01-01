Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с января выросли тарифы на газ
Фото: Вечерние ведомости
С 1 января 2026 года в Екатеринбурге изменились тарифы на природный газ. Новые расценки утвердила Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
Новые тарифы на газ выглядят так: для жителей, которых обслуживает «Газпром газораспределение Екатеринбург», стоимость газа составляет 7,52 рубля за кубометр. Абоненты АО «Екатеринбурггаз» будут платить 7,55 рубля за кубометр.
До начала года тарифы были ниже. Клиенты АО «Екатеринбурггаз» платили 7,43 рубля за кубометр, абоненты «Газпром газораспределение Екатеринбург» – 7,40 рубля. Таким образом, рост составил около 12 копеек за кубометр, или примерно 1,5 процента.
Изменения затронули не только газ. В 2026 году в регионе запланированы две индексации коммунальных тарифов – в январе и в октябре. С начала года уже выросла стоимость холодной воды, отопления и взносов на капитальный ремонт.
Новые суммы за газ екатеринбуржцы увидят в январских квитанциях. Постановление РЭК вступило в силу после официальной публикации.
