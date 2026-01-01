После смертельного пожара на новогодней вечеринке под Серовом задержали подростка

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Следственный комитет задержал подозреваемого в гибели двух подростков при пожаре в посёлке Медянкино под Серовом. По предварительным данным, 17-летний юноша мог плеснуть в топку печи легковоспламеняющуюся жидкость, после чего начался сильный пожар.В огне погибли 14-летний мальчик и 12-летняя девочка.Известно, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам. Максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Сообщается, что задержанный даёт показания, проводятся очные ставки с другими участниками новогодней вечеринки. Назначен комплекс судебных экспертиз — пожарно-техническая, химическая и другие.Также известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.Кроме того, в тяжёлом состоянии остаётся 20-летний молодой человек, получивший серьёзные ожоги. Ещё двое подростков находятся в больнице с ожогами и отравлением продуктами горения.