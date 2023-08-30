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Сквер на Амундсена в Екатеринбурге планируют благоустроить
Фото: Федор Серков
В Екатеринбурге планируют благоустроить сквер на улице Амундсена. Там обустроят дорожки, установят урны и лавки, а также 73 фонарных столба.
Накануне мэр Алексей Орлов поручил разработать проект благоустройства сквера. По его словам, эскизный проект благоустройства разработали еще в 2019 году, но сейчас он требует актуализации и повторного согласования.
Площадь сквера на улице Амундсена составляет 2,9 гектара. Планируется обустроить в сквере 4,1 тысячи квадратных метров дорожек с асфальтом и бетонной плиткой. Вдоль них установят урны и лавки.
В зеленой зоне обустроят электросети для освещения пространства, установят 73 фонарных столба с энергосберегающими диодными лампами. По завершении благоустройства сквер обещают озеленить. Сроки благоустройства не уточняются.
Накануне мэр Алексей Орлов поручил разработать проект благоустройства сквера. По его словам, эскизный проект благоустройства разработали еще в 2019 году, но сейчас он требует актуализации и повторного согласования.
Площадь сквера на улице Амундсена составляет 2,9 гектара. Планируется обустроить в сквере 4,1 тысячи квадратных метров дорожек с асфальтом и бетонной плиткой. Вдоль них установят урны и лавки.
В зеленой зоне обустроят электросети для освещения пространства, установят 73 фонарных столба с энергосберегающими диодными лампами. По завершении благоустройства сквер обещают озеленить. Сроки благоустройства не уточняются.
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