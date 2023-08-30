Сквер на Амундсена в Екатеринбурге планируют благоустроить

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют благоустроить сквер на улице Амундсена. Там обустроят дорожки, установят урны и лавки, а также 73 фонарных столба.Накануне мэр Алексей Орлов поручил разработать проект благоустройства сквера. По его словам, эскизный проект благоустройства разработали еще в 2019 году, но сейчас он требует актуализации и повторного согласования.Площадь сквера на улице Амундсена составляет 2,9 гектара. Планируется обустроить в сквере 4,1 тысячи квадратных метров дорожек с асфальтом и бетонной плиткой. Вдоль них установят урны и лавки.В зеленой зоне обустроят электросети для освещения пространства, установят 73 фонарных столба с энергосберегающими диодными лампами. По завершении благоустройства сквер обещают озеленить. Сроки благоустройства не уточняются.