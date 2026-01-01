Возрастное ограничение 18+
В областной больнице Екатеринбурга запустили МРТ с искусственным интеллектом
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
В Свердловской областной клинической больнице № 1 начали работу на новом аппарате МРТ высокой мощности с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По его словам, это первый аппарат такого класса не только в регионе, но и на всей территории от Урала до Дальнего Востока. Томограф предназначен для исследований центральной нервной системы, сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.
Указывается, что встроенные алгоритмы ИИ повышают чёткость изображений и ускоряют обработку данных. Как уточнил губернатор, использование новых технологий позволит увеличить производительность исследований примерно на 30%, при этом энергопотребление оборудования почти вдвое ниже, чем у томографов предыдущих поколений. Современная криогенная система также снижает затраты на обслуживание.
По его словам, это первый аппарат такого класса не только в регионе, но и на всей территории от Урала до Дальнего Востока. Томограф предназначен для исследований центральной нервной системы, сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.
Указывается, что встроенные алгоритмы ИИ повышают чёткость изображений и ускоряют обработку данных. Как уточнил губернатор, использование новых технологий позволит увеличить производительность исследований примерно на 30%, при этом энергопотребление оборудования почти вдвое ниже, чем у томографов предыдущих поколений. Современная криогенная система также снижает затраты на обслуживание.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области в Новогоднюю ночь родились 11 детей
01 января 2026
01 января 2026
Паслер сократил состав свердловского правительства до 25 человек
29 декабря 2025
29 декабря 2025