В областной больнице Екатеринбурга запустили МРТ с искусственным интеллектом

В Свердловской областной клинической больнице № 1 начали работу на новом аппарате МРТ высокой мощности с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.По его словам, это первый аппарат такого класса не только в регионе, но и на всей территории от Урала до Дальнего Востока. Томограф предназначен для исследований центральной нервной системы, сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, в том числе для раннего выявления онкологических заболеваний.Указывается, что встроенные алгоритмы ИИ повышают чёткость изображений и ускоряют обработку данных. Как уточнил губернатор, использование новых технологий позволит увеличить производительность исследований примерно на 30%, при этом энергопотребление оборудования почти вдвое ниже, чем у томографов предыдущих поколений. Современная криогенная система также снижает затраты на обслуживание.