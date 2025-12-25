Возрастное ограничение 18+
Из-за морозов в Екатеринбурге часть аттракционов в парке Маяковского может быть временно недоступна
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Морозная погода повлияла на работу уличных развлечений в Екатеринбурге. Как сообщила пресс-служба Парка Маяковского, в холодный день гостям рекомендуют теплее одеваться и учитывать возможные ограничения в работе аттракционов.
При этом горка «Т-Банк» и каток «Северное сияние» продолжают принимать гостей в обычном режиме. Эти объекты остаются доступными, несмотря на понижение температуры.
Организаторы также предупреждают, что часть аттракционов может быть временно остановлена. Точную информацию о работе конкретных объектов советуют уточнять на месте перед покупкой билетов.
В числе аттракционов, которые могут не работать, указаны «Орбита», «Самба шаров», малая цепочная карусель, «Башня свободного падения», «Качель-лодка Викинг», «Вальс ракушек», «Музыкальный экспресс», «Автодром», «Гусеница», детская карусель, «Веселая Ферма», «Динозавр», «Поезд Машинки», «Грандиозная паровая карусель», а также тиры.
