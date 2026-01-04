Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку в Каменске-Уральском после сообщений о травмах детей
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после сообщений в СМИ о травмах детей на горке, установленной на центральной площади города, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
По опубликованной информации, игровое оборудование находится в плохом состоянии. Сообщается, что на поверхности горки есть неровности и ямы, из-за которых дети получают травмы.
Сообщается, что в ходе проверки надзорное ведомство оценит, соблюдались ли требования безопасности при установке конструкции, а также выяснит, кто обязан следить за её состоянием и ремонтом.
Прокуратура также запросит данные из медицинских учреждений города об обращениях за помощью после травм, полученных на этой горке.
Кроме того, будет проверено, как исполняются условия муниципального контракта со стороны подрядчика и заказчика.
