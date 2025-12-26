Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге обещают мороз без снега
По данным Уральского гидрометцентра, в начале января регион ждёт холодная, но относительно спокойная погода – без сильных осадков, с туманами и постепенным потеплением к середине недели.
3 января
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман и изморозь, ветер слабый.
Ночью –17…–22°, на севере до –27°, на крайнем севере до –32°.
Днём –12…–17°, на севере до –22°, на крайнем севере до –27°.
📍 Екатеринбург – без существенных осадков, ночью около –18°, днём –14°.
4 января
Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром туман, изморозь. Ветер южный 4–9 м/с.
Ночью –16…–21°, на севере до –26°.
Днём –5…–10°.
📍 Екатеринбург – без существенных осадков, ночью –17°, днём около –8°.
5 января
Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 3–8 м/с.
Ночью –7…–12°, на севере до –17°.
Днём –4…–9°.
📍 Екатеринбург – небольшой снег, ночью –10°, днём –5°.
6 января
Облачно с прояснениями. В большинстве районов без осадков, на крайнем юге – небольшой снег.
Ветер юго-западный 4–9 м/с, в горах севера порывы до 15 м/с.
Ночью –8…–13°, днём –6…–11°.
На крайнем севере ночью и днём –14…–19°.
📍 Екатеринбург – слабый снег, ночью –9°, днём около –7°.
6 января в как
