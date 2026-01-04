Возрастное ограничение 18+

Свердловские медики почти вдвое увеличили число выездных осмотров работников предприятий

17.43 Вторник, 6 января 2026
В 2025 году врачи Свердловской области в рамках проекта «Добро на предприятие» провели профилактические осмотры сотрудников почти трёх тысяч предприятий – промышленности, агропромышленного комплекса и организаций социального обслуживания. Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщает региональный Минздрав.

По итогам обследований у 50 тысяч работающих жителей региона была выявлена третья группа здоровья, требующая специализированной медицинской помощи и диспансерного наблюдения, отмечают в ведомстве.

Впервые о заболеваниях системы кровообращения узнали почти 31 тысяча человек, у 4,7 тысячи свердловчан диагностировали сахарный диабет, у 3,6 тысячи – болезни органов дыхания. Кроме того, во время диспансеризации на рабочих местах у 1,1 тысячи человек были выявлены онкологические заболевания.

«Сегодня эти пациенты уже находятся под наблюдением врачей и вместе с медиками борются за возвращение к полноценной жизни», – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Проект планируют продолжать и в 2026 году: выездные бригады готовы к новым маршрутам, а профилактика на рабочих местах остаётся одним из ключевых направлений регионального здравоохранения.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
