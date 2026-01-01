Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за 2025 год восстановили более 33 тысяч гектаров леса

14.50 Суббота, 3 января 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам 2025 года в Свердловской области перевыполнен план по восстановлению лесов. Общая площадь проведенных работ составила 33,2 тысячи гектаров, что на тысячу гектаров превысило установленный показатель. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В регионе выполнили несколько видов лесовосстановительных мероприятий. Искусственное восстановление проведено на площади 10,7 тысячи гектаров, еще 22,1 тысячи гектаров пришлись на работы по содействию естественному возобновлению леса. Также применялись комбинированные методы восстановления.

Для посадок использовали саженцы сосны и ели, выращенные в питомниках Свердловской области. Такой подход позволяет оперативно восполнять лесной фонд и не зависеть от поставок из других регионов.

Как отметил Денис Паслер, достигнутые результаты стали возможны благодаря совместной работе арендаторов лесных участков, Уральской авиабазы, муниципалитетов, волонтеров и представителей бизнеса.

Отдельное внимание в 2025 году уделялось противопожарной защите лесов. Лесничества региона получили 13 новых беспилотников, которые используют для мониторинга пожароопасной обстановки и выявления незаконных рубок.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
