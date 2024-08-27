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На стройке развязки у «Калины» в Екатеринбурге рабочего насмерть завалило грунтом
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Накануне днём на стройке развязки у «Калины» в Екатеринбурге погиб 45-летний рабочий. Он чистил трубы на дне ямы, когда обвалился грунт.
Сейчас прокуратура намерена проверить, как соблюдалось законодательства в сфере охраны труда на строящемся объекте, и выяснить, кто отвечал за технику безопасности, а также проверить правовой статус погибшего: работал ли он по трудовом договору или был привлечен к работе на основании гражданско-правового договора.
О своей проверке сообщили и в СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи также заинтересовались техникой безопасности и потребовали документы о проведении инструктажа.
Сейчас прокуратура намерена проверить, как соблюдалось законодательства в сфере охраны труда на строящемся объекте, и выяснить, кто отвечал за технику безопасности, а также проверить правовой статус погибшего: работал ли он по трудовом договору или был привлечен к работе на основании гражданско-правового договора.
О своей проверке сообщили и в СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи также заинтересовались техникой безопасности и потребовали документы о проведении инструктажа.
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