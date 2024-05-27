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В Екатеринбурге и Верхней Пышме презентовали амбициозный международный фестиваль fashion-индустрии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
27 мая в Екатеринбурге презентовали амбициозный проект U’Fashion. Впервые о проекте было заявлено 3 апреля на пресс-конференции, посвящённой развитию креативных индустрий в Свердловской области, сегодня же была представлена более подробная программа мероприятий.
Организаторы U’Fashion рассказали о том, что в течении пяти дней, с 19 по 23 августа, будут проходить показы модных коллекций российских и зарубежных брендов сразу на нескольких площадках. Среди них Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК, Ельцин-Центр и креативный кластер «Домна».
В показах примут участие и уральские производители — целью мероприятия является как раз расширение присутствия уральских брендов на российском и международном рынках. Организаторы стремятся показать, что Екатеринбург не только город тяжёлой промышленности, как это принято считать, но и ведущий за пределами двух столиц центр креативных индустрий.
Фабрику одного из таких производителей – уральского модного бренда I.B.W. – сегодня показали журналистам. Она располагается в самом центре города, в историческом здании Дома печати, объекта культурного наследия федерального значения. Основатель бренда Оксана Паникер рассказала, что придумала концепцию 9 лет назад, и сейчас выпускаемая I.B.W. продукция занимает первое место по продажам в ряде екатеринбургских торговых центров. В центре внимания – концепция осознанного потребления, говорит предпринимательница – её дизайнеры
придумывают вещи, которые не относятся к категории «фаст-фэшн», а могут служить и по 10 лет. Фишка бренда – четыре линейки базовых вещей, которые, по задумке дизайнеров и стилистов, можно сочетать между собой в разных комбинациях и получить таким образом десятки образов.
Екатеринбург был выбран для проведения амбициозного международного мероприятия неслучайно. В подтверждение этого министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков приводит статистику: Екатеринбург занимает третье место в России по числу брендов, вышедших на международный рынок, а каждый 10-й современный российский бренд – из Свердловской области.
Проект U’Fashion будет презентован на крупных международных мероприятиях, предшествующих ему — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы.
Всего на мероприятие планируют привлечь около 5 тысяч участников и гостей. Среди них будут представители не только из России, но также из Турции, Китая, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана и ряда других стран.
Одну из площадок будущего показа мод – Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК – организаторы сегодня показали журналистам, среди которых были представители ряда федеральных fashion- lifestyle-медиа, приехавшие из Москвы. В августе автомобили на ней потеснятся для превращения комплекса в большой подиум.
Завершилась презентация проекта в креативном кластере «Домна» – создавший его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) является одним из ключевых партнёров U'Fashion. СОФПП, ко всему прочему, был выбран региональной опорной организацией развития креативных индустрий в Свердловской области.
«Даты Уральской UF LAB выбраны не случайно: 17 августа Екатеринбург отмечает свой День рождения, и мы воспринимаем Международную неделю моды как пролонгацию праздника, который будет подарен свердловчанам и гостям», — сказала в «Домне» вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева.
Программа UF LAB будет включать в себя и весьма насыщенную деловую часть. В рамках недели моды пройдут публичные обсуждения, где эксперты отрасли поделятся своими знаниями и опытом. Кроме того, запланирована закупочная сессия с представителями иностранных компаний. Это должно позволить участникам показа, в том числе представителям уральских брендов, наладить деловые связи и конкретизировать перспективы сотрудничества.
Вадим Третьяков также рассказал, что будет выпущено специализированное глянцевое издание, которое будет рассказывать подробно об уральских брендах, а к августу будет презентована новая интернет-платформа – маркетплейс для продажи продукции уральских производителей.
Отдельное внимание будет уделено форуму для самозанятых в индустрии моды, поскольку целями мероприятия является поддержка и развитие малого бизнеса в fashion-сфере. Участники форума смогут получить полезные советы, узнать о новых тенденциях и найти партнёров для совместных проектов.
В рамках UF Lab также пройдут мастер-классы, где дизайнеры и стилисты поделятся своими профессиональными секретами. Гости узнают о новых техниках и подходах в создании модных коллекций, а также получат практические навыки, которые помогут им в работе.
В планах организаторов сделать мероприятие U’Fashion и его составную часть UF Lab ежегодным. Для этого Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства привлечены эксперты международного уровня – стилист и журналист моды российской версии журнала Elle Катя Мухина, ведущий байер (профессиональный покупатель, который выбирает товар для продажи и делает закупки — примю ред.) ЦУМ Михаил Коловангин, коммуникационный директор Mercury Елена Окутина, fashion-фотограф Сергей Аутраш, PR-директор Cosmopolitan Russia Никита Мартынов и ряд других экспертов.
Одним из мотивационных элементов для привлечения внимания к фестивалю U’Fashion будет всероссийский конкурс дизайнеров.
«Любой креативщик, любой предприниматель в этой сфере может поучаствовать, выставить свои предложения и получить главный приз. Призовой фонд в конкурсе дизайнеров, конечно, не московский, от 100 до 300 тысяч рублей, но мы здесь на Урале всё-таки более скромные. Зато призы получат сразу 10 финалистов конкурса», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Организаторы U’Fashion рассказали о том, что в течении пяти дней, с 19 по 23 августа, будут проходить показы модных коллекций российских и зарубежных брендов сразу на нескольких площадках. Среди них Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК, Ельцин-Центр и креативный кластер «Домна».
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В показах примут участие и уральские производители — целью мероприятия является как раз расширение присутствия уральских брендов на российском и международном рынках. Организаторы стремятся показать, что Екатеринбург не только город тяжёлой промышленности, как это принято считать, но и ведущий за пределами двух столиц центр креативных индустрий.
Производство одежды I.B.W. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Фабрику одного из таких производителей – уральского модного бренда I.B.W. – сегодня показали журналистам. Она располагается в самом центре города, в историческом здании Дома печати, объекта культурного наследия федерального значения. Основатель бренда Оксана Паникер рассказала, что придумала концепцию 9 лет назад, и сейчас выпускаемая I.B.W. продукция занимает первое место по продажам в ряде екатеринбургских торговых центров. В центре внимания – концепция осознанного потребления, говорит предпринимательница – её дизайнеры
придумывают вещи, которые не относятся к категории «фаст-фэшн», а могут служить и по 10 лет. Фишка бренда – четыре линейки базовых вещей, которые, по задумке дизайнеров и стилистов, можно сочетать между собой в разных комбинациях и получить таким образом десятки образов.
Основательница бренда I.B.W. Оксана Паникер. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург был выбран для проведения амбициозного международного мероприятия неслучайно. В подтверждение этого министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков приводит статистику: Екатеринбург занимает третье место в России по числу брендов, вышедших на международный рынок, а каждый 10-й современный российский бренд – из Свердловской области.
Министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков сегодня озвучил, что одной из площадок показа мод будет Музей автомобильной техники в Верхней Пышме
Проект U’Fashion будет презентован на крупных международных мероприятиях, предшествующих ему — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы.
Всего на мероприятие планируют привлечь около 5 тысяч участников и гостей. Среди них будут представители не только из России, но также из Турции, Китая, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана и ряда других стран.
Одну из площадок будущего показа мод – Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК – организаторы сегодня показали журналистам, среди которых были представители ряда федеральных fashion- lifestyle-медиа, приехавшие из Москвы. В августе автомобили на ней потеснятся для превращения комплекса в большой подиум.
Завершилась презентация проекта в креативном кластере «Домна» – создавший его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) является одним из ключевых партнёров U'Fashion. СОФПП, ко всему прочему, был выбран региональной опорной организацией развития креативных индустрий в Свердловской области.
«Даты Уральской UF LAB выбраны не случайно: 17 августа Екатеринбург отмечает свой День рождения, и мы воспринимаем Международную неделю моды как пролонгацию праздника, который будет подарен свердловчанам и гостям», — сказала в «Домне» вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева.
Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Программа UF LAB будет включать в себя и весьма насыщенную деловую часть. В рамках недели моды пройдут публичные обсуждения, где эксперты отрасли поделятся своими знаниями и опытом. Кроме того, запланирована закупочная сессия с представителями иностранных компаний. Это должно позволить участникам показа, в том числе представителям уральских брендов, наладить деловые связи и конкретизировать перспективы сотрудничества.
Вадим Третьяков также рассказал, что будет выпущено специализированное глянцевое издание, которое будет рассказывать подробно об уральских брендах, а к августу будет презентована новая интернет-платформа – маркетплейс для продажи продукции уральских производителей.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отдельное внимание будет уделено форуму для самозанятых в индустрии моды, поскольку целями мероприятия является поддержка и развитие малого бизнеса в fashion-сфере. Участники форума смогут получить полезные советы, узнать о новых тенденциях и найти партнёров для совместных проектов.
В рамках UF Lab также пройдут мастер-классы, где дизайнеры и стилисты поделятся своими профессиональными секретами. Гости узнают о новых техниках и подходах в создании модных коллекций, а также получат практические навыки, которые помогут им в работе.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В планах организаторов сделать мероприятие U’Fashion и его составную часть UF Lab ежегодным. Для этого Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства привлечены эксперты международного уровня – стилист и журналист моды российской версии журнала Elle Катя Мухина, ведущий байер (профессиональный покупатель, который выбирает товар для продажи и делает закупки — примю ред.) ЦУМ Михаил Коловангин, коммуникационный директор Mercury Елена Окутина, fashion-фотограф Сергей Аутраш, PR-директор Cosmopolitan Russia Никита Мартынов и ряд других экспертов.
Одним из мотивационных элементов для привлечения внимания к фестивалю U’Fashion будет всероссийский конкурс дизайнеров.
«Любой креативщик, любой предприниматель в этой сфере может поучаствовать, выставить свои предложения и получить главный приз. Призовой фонд в конкурсе дизайнеров, конечно, не московский, от 100 до 300 тысяч рублей, но мы здесь на Урале всё-таки более скромные. Зато призы получат сразу 10 финалистов конкурса», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.
Директор СОФПП Валерий Пиличев. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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