Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге и Верхней Пышме презентовали амбициозный международный фестиваль fashion-индустрии

20.26 Понедельник, 27 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
27 мая в Екатеринбурге презентовали амбициозный проект U’Fashion. Впервые о проекте было заявлено 3 апреля на пресс-конференции, посвящённой развитию креативных индустрий в Свердловской области, сегодня же была представлена более подробная программа мероприятий.

Организаторы U’Fashion рассказали о том, что в течении пяти дней, с 19 по 23 августа, будут проходить показы модных коллекций российских и зарубежных брендов сразу на нескольких площадках. Среди них Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК, Ельцин-Центр и креативный кластер «Домна».


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В показах примут участие и уральские производители — целью мероприятия является как раз расширение присутствия уральских брендов на российском и международном рынках. Организаторы стремятся показать, что Екатеринбург не только город тяжёлой промышленности, как это принято считать, но и ведущий за пределами двух столиц центр креативных индустрий.


Производство одежды I.B.W. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Фабрику одного из таких производителей – уральского модного бренда I.B.W. – сегодня показали журналистам. Она располагается в самом центре города, в историческом здании Дома печати, объекта культурного наследия федерального значения. Основатель бренда Оксана Паникер рассказала, что придумала концепцию 9 лет назад, и сейчас выпускаемая I.B.W. продукция занимает первое место по продажам в ряде екатеринбургских торговых центров. В центре внимания – концепция осознанного потребления, говорит предпринимательница – её дизайнеры
придумывают вещи, которые не относятся к категории «фаст-фэшн», а могут служить и по 10 лет. Фишка бренда – четыре линейки базовых вещей, которые, по задумке дизайнеров и стилистов, можно сочетать между собой в разных комбинациях и получить таким образом десятки образов.


Основательница бренда I.B.W. Оксана Паникер. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Екатеринбург был выбран для проведения амбициозного международного мероприятия неслучайно. В подтверждение этого министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков приводит статистику: Екатеринбург занимает третье место в России по числу брендов, вышедших на международный рынок, а каждый 10-й современный российский бренд – из Свердловской области.


Министр инвестиций Свердловской области Вадим Третьяков сегодня озвучил, что одной из площадок показа мод будет Музей автомобильной техники в Верхней Пышме


Проект U’Fashion будет презентован на крупных международных мероприятиях, предшествующих ему — Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы.

Всего на мероприятие планируют привлечь около 5 тысяч участников и гостей. Среди них будут представители не только из России, но также из Турции, Китая, ОАЭ, Кыргызстана, Казахстана и ряда других стран.

Одну из площадок будущего показа мод – Музейно-выставочный комплекс автомобильной техники УГМК – организаторы сегодня показали журналистам, среди которых были представители ряда федеральных fashion- lifestyle-медиа, приехавшие из Москвы. В августе автомобили на ней потеснятся для превращения комплекса в большой подиум.

Завершилась презентация проекта в креативном кластере «Домна» – создавший его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) является одним из ключевых партнёров U'Fashion. СОФПП, ко всему прочему, был выбран региональной опорной организацией развития креативных индустрий в Свердловской области.

«Даты Уральской UF LAB выбраны не случайно: 17 августа Екатеринбург отмечает свой День рождения, и мы воспринимаем Международную неделю моды как пролонгацию праздника, который будет подарен свердловчанам и гостям», — сказала в «Домне» вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева.


Вице-мэр Екатеринбурга Марина Фадеева. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Программа UF LAB будет включать в себя и весьма насыщенную деловую часть. В рамках недели моды пройдут публичные обсуждения, где эксперты отрасли поделятся своими знаниями и опытом. Кроме того, запланирована закупочная сессия с представителями иностранных компаний. Это должно позволить участникам показа, в том числе представителям уральских брендов, наладить деловые связи и конкретизировать перспективы сотрудничества.

Вадим Третьяков также рассказал, что будет выпущено специализированное глянцевое издание, которое будет рассказывать подробно об уральских брендах, а к августу будет презентована новая интернет-платформа – маркетплейс для продажи продукции уральских производителей.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Отдельное внимание будет уделено форуму для самозанятых в индустрии моды, поскольку целями мероприятия является поддержка и развитие малого бизнеса в fashion-сфере. Участники форума смогут получить полезные советы, узнать о новых тенденциях и найти партнёров для совместных проектов.

В рамках UF Lab также пройдут мастер-классы, где дизайнеры и стилисты поделятся своими профессиональными секретами. Гости узнают о новых техниках и подходах в создании модных коллекций, а также получат практические навыки, которые помогут им в работе.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В планах организаторов сделать мероприятие U’Fashion и его составную часть UF Lab ежегодным. Для этого Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства привлечены эксперты международного уровня – стилист и журналист моды российской версии журнала Elle Катя Мухина, ведущий байер (профессиональный покупатель, который выбирает товар для продажи и делает закупки — примю ред.) ЦУМ Михаил Коловангин, коммуникационный директор Mercury Елена Окутина, fashion-фотограф Сергей Аутраш, PR-директор Cosmopolitan Russia Никита Мартынов и ряд других экспертов.

Одним из мотивационных элементов для привлечения внимания к фестивалю U’Fashion будет всероссийский конкурс дизайнеров.

«Любой креативщик, любой предприниматель в этой сфере может поучаствовать, выставить свои предложения и получить главный приз. Призовой фонд в конкурсе дизайнеров, конечно, не московский, от 100 до 300 тысяч рублей, но мы здесь на Урале всё-таки более скромные. Зато призы получат сразу 10 финалистов конкурса», — сказал директор СОФПП Валерий Пиличев.


Директор СОФПП Валерий Пиличев. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Площадкой показа Международной недели моды UF LAB станет музей УГМК в Верхней Пышме
27 мая 2024
Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России
26 мая 2024
Свердловский студент стал победителем на соревнованиях по программированию RuCode
21 мая 2024
Самолёт «Уральских авиалиний» сбил техника в аэропорту «Кольцово»
19 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 Екатеринбургский «Щелкунчик» готовится объявить День открытых дверей
20:42 Уральский Россельхознадзор «арестовал» пчёл из Узбекистана
19:54 Площадь Парижской коммуны в Екатеринбурге стала героиней выставки
19:04 Незапланированное убийство и грабёж обеспечили жителя Краснотурьинска долгой отсидкой
18:31 Масштабный пожар случился в Среднеуральске
17:30 20% домам-памятникам в Свердловской области грозит полное разрушение
17:06 На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС прошли плановые учения
16:45 Более 700 нарушений особого противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
16:34 На всё лето закроют движение по развязке «Бухара-Урал» в Екатеринбурге
16:04 В Свердловской области запустили горячую линию для туристов
15:58 На два года отправили в колонию жителя Нижнего Тагила за ожоги бывшей девушке
15:24 Площадкой показа Международной недели моды UF LAB станет музей УГМК в Верхней Пышме
15:17 Куйвашев поручил Орлову ограничить движение электросамокатов в Екатеринбурге вплоть до запрета
14:45 Заведующий кафедрой екатеринбургского университета стал жертвой телефонного мошенника
14:16 Из-за прогнозов о сильном ветре свердловское МЧС объявило предупреждение
13:17 Жители свердловского села перекрыли дорогу из-за строительства трассы Москва – Екатеринбург
12:41 Против мусорного полигона к резиденции губернатора в пикет вышла 84-летняя пенсионерка
12:18 В Первоуральске рассмотрят резонансное дело о вымогательстве
11:29 Естественная убыль населения в Свердловской области ускорилась на 20%
11:03 В Екатеринбурге стартовал Всероссийский форум «Art Навигатор»
09:59 Екатеринбуржцы стали облизывать яйца ради компенсации в миллион рублей
09:28 В Свердловской области обещают ветер до 20 метров в секунду
19:40 РОСштраф собирает средства для екатеринбургского популяризатора хоккея, трижды оштрафованного по статье о дискредитации использования ВС РФ
17:38 Заброшенное здание в районе вокзала в Екатеринбурге превратили в большой арт-объект
16:39 В Екатеринбурге в ДТП пострадали два ребенка
14:51 В Свердловской области автомобиль влетел в забор и повис на нем
Все новости Свердловской области
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
16:15 Депутат ГД заявил, что под закон о пропаганде наркотиков не подпадет классика литературы
15:04 Военный суд отказал следствию в переводе генерала Попова из СИЗО
14:26 Комитет ГД рекомендовал принять поправку о штрафах за пропаганду наркотиков в искусстве
12:42 Громкое уголовное дело о махинациях в судах Москвы прекратят по сроку давности
10:08 В Армении на акциях гражданского неповиновения задержаны 67 человек
16:33 Жители Искитима провели митинг против строительства металлопрокатного завода
15:27 Рядом с аэропортом Перми появилась надпись для пассажиров «Добро пожаловать в Пензу!»
13:30 В мэрии Челябинска прошли обыски по делу о взятке в 30 тысяч рублей
11:30 Вице-спикер ГД предложил министру труда сократить рабочую пятницу для женщин
10:29 СК: суд арестовал главу управления департамента Минобороны Вертелецкого
16:41 Замначальника ГУФСИН по Московской области отправили в СИЗО до 20 июля
16:05 Задержан замглавы ГУФСИН Подмосковья
15:23 Глава Воронежа объявил об отставке
14:58 В Уфе сотрудник ОБОП заявил пенсионерке, что ее хотят убить, и потребовал 15 млн рублей
13:18 В Якутске подполковник МВД получил 10 лет строгого режима за взятку в 16 тысяч рублей
12:06 Задержан замначальника Генштаба генерал Шамарин, пишут СМИ
11:53 В Греции госслужащие провели всеобщую забастовку, требуя повышения зарплат
10:14 «Черепахи оптом, доставка по России»
17:26 ВТБ Лизинг предлагает автомобили Chery с увеличенной выгодой
17:09 Грузию могут не принять в ЕС из-за закона об иноагентах
17:02 Норвегия, Испания и Ирландия признали независимость Палестины
16:24 В Париже прошла однодневная забастовка работников железной дороги
18:37 Макрон посетит Новую Каледонию в связи с массовыми беспорядкам
14:44 Аспиранты Калифорнийского университета США устроили забастовку в знак поддержки пропалестинских протестующих
13:54 В Финляндии рассматривают законопроект, по которому российских беженцев будут депортировать прямо на границе
Все новости России и мира
21:13 Екатеринбургский «Щелкунчик» готовится объявить День открытых дверей
20:42 Уральский Россельхознадзор «арестовал» пчёл из Узбекистана
19:54 Площадь Парижской коммуны в Екатеринбурге стала героиней выставки
19:04 Незапланированное убийство и грабёж обеспечили жителя Краснотурьинска долгой отсидкой
18:31 Масштабный пожар случился в Среднеуральске
17:30 20% домам-памятникам в Свердловской области грозит полное разрушение
17:06 На гидротехнических сооружениях Белоярской АЭС прошли плановые учения
16:45 Более 700 нарушений особого противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
16:34 На всё лето закроют движение по развязке «Бухара-Урал» в Екатеринбурге
16:04 В Свердловской области запустили горячую линию для туристов
15:58 На два года отправили в колонию жителя Нижнего Тагила за ожоги бывшей девушке
15:24 Площадкой показа Международной недели моды UF LAB станет музей УГМК в Верхней Пышме
15:17 Куйвашев поручил Орлову ограничить движение электросамокатов в Екатеринбурге вплоть до запрета
14:59 Средство ученых Пермского политеха предотвратит пожары на производствах
14:45 Заведующий кафедрой екатеринбургского университета стал жертвой телефонного мошенника
14:16 Из-за прогнозов о сильном ветре свердловское МЧС объявило предупреждение
13:17 Жители свердловского села перекрыли дорогу из-за строительства трассы Москва – Екатеринбург
12:41 Против мусорного полигона к резиденции губернатора в пикет вышла 84-летняя пенсионерка
12:18 В Первоуральске рассмотрят резонансное дело о вымогательстве
12:07 Валерий Сухих наградил победителей Офицерской хоккейной лиги
11:29 Естественная убыль населения в Свердловской области ускорилась на 20%
11:03 В Екатеринбурге стартовал Всероссийский форум «Art Навигатор»
09:59 Екатеринбуржцы стали облизывать яйца ради компенсации в миллион рублей
09:28 В Свердловской области обещают ветер до 20 метров в секунду
19:40 РОСштраф собирает средства для екатеринбургского популяризатора хоккея, трижды оштрафованного по статье о дискредитации использования ВС РФ
17:38 Заброшенное здание в районе вокзала в Екатеринбурге превратили в большой арт-объект
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK