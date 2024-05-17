На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...

Хотели перенять опыт Перми, но что-то пошло не так…

Сергей Васильев, Иван Бескрёстнов и Дмитрий Ноженко (слева направо) в мэрии Перми обсуждают нестационарную торговлю. Фото: Виталий Кокшаров / Администрация города Перми





– резюмировала пресс-служба пермской городской администрации. «Гости из Екатеринбурга смогли оценить пермский опыт на практике»,

Дмитрий Ноженко на ярмарке в Перми. Фото: Виталий Кокшаров / Администрация города Перми

Нет ничего более постоянного, чем временное

Фрагмент постановления администрации города Екатеринбурга, регламентирующего проведение ярмарок в 2024 году

Фрагмент постановления администрации города Перми, регламентирующего проведение ярмарок в 2024 году

Шатровая ярмарка в Перми. Фото: Инвестиционный портал города Перми

Ярмарка в Перми. Фото: Инвестиционный портал города Перми

Ярмарка на Высоцкого, 12а (№5 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Ярмарка на Академика Бардина, 50 (№14 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Ярмарка на Санаторной, 2 (№9 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Ярмарка на Санаторной, 3 (№10 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости

Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости

Районная ярмарка на Баумана, 56 (№7 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Районная ярмарка на Баумана, 48 / переулке Черноморском, 2 (№6 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости

Сельскохозяйственная ярмарка в Перми. Фото: gorodperm.ru

Даже в спальных районах Перми ярмарки оформлены единообразно. Фото: gorodperm.ru

Фрагмент постановления администрации города Перми от 28.11.2023 № 1315 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2024 году»

Нестационарные торговые объекты на екатеринбургских ярмарках из-за ветра порой бывают слишком нестационарными. Фото: Вечерние ведомости





говорится на сайте администрации Перми. «Ярмарочные мероприятия являются действенным инструментом регулирования стихийной торговли и приоритетной задачей администрации города»,

Районная ярмарка на 8 марта, 62 (№7 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости

Кто проводит ярмарки?

Скриншот с сайта МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»

Скриншот с сайта МКУ «Центр организации выставок и ярмарок»

И кому же идут деньги?

Утверждённая мэрией Екатеринбурга стоимость участия в районных ярмарках

Площадка межу улицами Фучика и Шварца указана в плане проведения ярмарок и в 2024 году

Согласно информации сервиса «Госзатраты», МКУ «ЦОВЯ» является по сути единственным заказчиком услуг ИП Злоказовой.

Фрагмент договора ИП Злоказовой с участником ярмарки в Южном парке. Что примечательно, в договорах, которые ИП Злоказова заключала с субарендаторами, она названа организатором ярмарки, хотя в постановлении мэрии прямо прописано, что организатором ярмарок является МКУ «ЦОВЯ»

Владислав Постников © Вечерние ведомости