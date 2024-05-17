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На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок
И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Коллаж: Вечерние ведомости
В последние месяцы в Екатеринбурге активно обсуждается тема нестационарных торговых объектов (НТО) – профильная комиссия городской думы по экономике созывала несколько внеочередных заседаний только ради того, чтобы, наконец, согласовать положение о правилах размещения киосков и павильонов в городе. В марте вопрос выносили на обсуждение Совета неравнодушных, где перед собравшимися выступали мэр Алексей Орлов, курирующий сферу НТО вице-мэр Дмитрий Ноженко и начальник департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин. При гордуме создали рабочую группу с привлечением прокуратуры, чиновников и бизнесменов из этой сферы. Тема стала одной из главных в повестке общегородских вопросов, пожалуй, даже отодвинув на второй план проблемы общественного транспорта.
В этот вторник 21 мая гордума всё же приняла новое положение об НТО, причём снова переиграв некоторые изменения – путём внесения поправок «с голоса» (в срочном режиме). «Вечерние ведомости» разбирали эти принятые изменения в большом материале.
Администрация Екатеринбурга, вводя новые правила нестационарной торговли, декларирует своей целью наведение порядка с киосками и павильонами в городе, перевод их из «серой» зоны в «белую» для увеличения поступлений в городской бюджет. Заявляется также цель привести внешний вид объектов нестационарной торговли в соответствие со статусом Екатеринбурга как столицы Урала и третьей столицы России.
Однако на фоне разговоров о борьбе за внешний облик объектов уличной торговли в городе появляются, откровенно говоря, неприглядные киоски и палатки, по внешнему виду больше напоминающие не современные, уровня XXI века торговые павильоны, а киоски и даже мини-рынки из 1990-х. Причём появляются не под видом НТО, а под видом временных ярмарок. Только эта «временность» относительная, выяснили «Вечерние ведомости». О «двойных стандартах» при подходе к уличной торговле, а также о том, как для одних предпринимателей из этой сферы условием для работы является прохождение аукциона со строгими требованиями, а другие получают места без конкурса, — в материале veved.ru.
Весной 2022 года (к слову, в том же году «Вечерние ведомости» писали материал-расследование про сферу НТО в Екатеринбурге под названием «Сказочные киоскёры») делегация Екатеринбурга под руководством вице-мэра Дмитрия Ноженко совершила визит в соседнюю Пермь. Оба города тогда готовились отмечать свои 300-летние юбилеи, и обсуждались вопросы обмена опытом в том числе в сфере нестационарной торговли.
Вместе с Ноженко в Пермь ездили на тот момент председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрёстнов (в 2023 году комитет реорганизовали, повысив до уровня департамента, главой которого вместо Бескрёстнова назначили Максима Чаплыгина) и его заместитель Сергей Васильев. На официальном сайте администрации Перми есть публикация об этом.
«В течение нескольких лет Пермь активно занимается наведением порядка в нестационарной торговле. Обозначены чёткие правила работы: есть схема размещения, типология НТО и требования к внешнему виду. Регулярно проводим городские ярмарки, где местные производители могут реализовать свою продукцию», — заявил мэр Перми на встрече с Дмитрием Ноженко.
У Перми Екатеринбургу, возможно, действительно есть чему поучиться. В том числе проведению городских ярмарок, которые были одной из тем обсуждения мэра Перми и вице-мэра Екатеринбурга.
«Вечерние ведомости» изучили правовые акты, которые регулируют деятельность ярмарок в Перми и в Екатеринбурге. А также то, как в реальности выглядят эти ярмарки. Различия оказались весьма существенными и весьма интересными…
И в Перми, и в Екатеринбурге городские власти подписывают документы, определяющие число и локацию ярмарок на год. Это постановление администрации города Перми от 28.11.2023 № 1315 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2024 году» и постановление администрации города Екатеринбурга от 11.12.2023 №3295 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2024 год» соответственно.
Изначально в Перми планировалось проведение 128 ярмарок в 2024 году, в Екатеринбурге – 57 ярмарок. Ряд последующих постановлений, принятых городскими властями в течение 2024 года, скорректировал их число до 153 в Перми и до 76 в Екатеринбурге.
Глядя на эти цифры, может показаться, что в Перми ярмарки проводятся чаще, однако фактически в Екатеринбурге число ярмарочных дней в году оказалось на порядок больше, чем в столице Прикамья.
Как же так получилось? Дело в том, что большинство ярмарок в Екатеринбурге определены как «постоянно действующие универсальные ярмарки». И действуют они с 1 января до 31 декабря, то есть 365 дней в году.
В Перми же ярмарки больше похожи на ярмарки в классическом понимании этого слова – работают, в среднем, по четыре дня:
Пермские ярмарки при этом бывают двух форматов – в одном случае торгуют в шатрах (таких ярмарок на 2024 год запланировано 52), во втором – в ярмарочных домиках (запланирована 101 ярмарка).
Выглядят шатровые ярмарки в Перми так:
«Вечерние ведомости» решили посмотреть, что за ярмарки проводятся по адресам, указанным в постановлении мэрии Екатеринбурга. Картина предстала не самая презентабельная.
Некоторые ярмарочные места – это сборно-разборные торговые палатки. Но другие, несмотря на то, что по документам значатся как ярмарки, представляют собой типичные киоски и павильоны. Что, в принципе, объяснимо – если администрация позволяет торговать круглогодично, зачем собирать и разбирать временную конструкцию, когда можно поставить павильон?
К примеру, согласно Схеме размещения НТО, опубликованной на официальном сайте администрации Екатеринбурга, в районе трамвайного кольца «Вторчермет» на Санаторной расположено 9 киосков и павильонов. Однако с учётом «ярмарок» корреспондент «Вечерних ведомостей» насчитал более 25 торговых объектов.
На районной ярмарке на трамвайном кольце «Эльмаш» некоторые торговые места представляют из себя типичные киоски, которые, если не знать, что они относятся к ярмаркам, не отличишь от обычного НТО. Правда, здесь, например, рядом с киоском на дерево прибили табличку «Ярмарка»:
На постоянных ярмарках продают одежду, хозтовары, бытовую химию, канцтовары. В отличие от ярмарок на площади 1905 года, ассортимент не отличается уникальностью – такие же товары можно найти в обычных продуктовых и промтоварных магазинах. Продают на ярмарках и продукты питания, в частности, овощи и фрукты. Так выглядят ярмарочные места для продажи фруктов на ярмарке на Санаторной, 3:
А теперь давайте вернёмся в Пермь. Фруктами и овощами там торгуют в шатрах, оформленных в едином стиле.
Стоит отметить, что в Перми положение о проведении ярмарок проработано более детально – администрация там указывает подробную схему расположения ярмарочных рядов.
Ничего подобного в постановлениях администрации Екатеринбурга «Вечерние ведомости» не нашли. Вероятно, поэтому в местах «ярмарок» возникает нечто похожее на стихийные рынки с хаотично расположенными палатками.
С этим сложно не согласиться. Однако в случае с Екатеринбургом на первый взгляд сразу и не поймёшь, что это – стихийная торговля или организованные ярмарки.
Справедливости ради, нужно отметить, что в Екатеринбурге под кураторством городских властей, согласно тому же плану ярмарок, проходят ярмарки и в привычном понимании этого слова – например, новогодняя на площади 1905 года:
… или знакомый почти всем горожанам вернисаж у станции метро «Геологическая», где торгуют картинами и изделиями из уральских камней. Однако такие ярмарки, которые точно не спутаешь со стихийными НТО, составляют абсолютное меньшинство, если считать по общему числу ярмарочных дней в Екатеринбурге.
При этом в публичном пространстве о таких ярмарках информации несопоставимо больше – чиновники администрации города предпочитают рассказывать и показывать именно эти ярмарки, имеющие наиболее презентабельный вид. О районных же ярмарках «Вечерние ведомости» нашли на официальном сайте администрации Екатеринбурга лишь одну новость за целый год. Иллюстрировать фотографией с реальной районной ярмарки её не стали.
И в Екатеринбурге, и в Перми ответственными органами за проведение ярмарок являются муниципальные структуры – муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ») и Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (ДЭПП) соответственно. Эти учреждения прямо прописаны организаторами в постановлениях.
Но и здесь видны существенные различия в подходах двух уральских городов-миллионников. В Перми содействие участникам ярмарок оказывает специально созданное для развития предпринимательства казённое учреждение МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». У этой организации есть очень удобный сайт – на одной странице там выложены все нормативные документы, регулирующие проведение ярмарок в Перми и правила участия в них, а частных торговцев и представителей малого бизнеса буквально зазывают подавать заявки на участие в ярмарке. Также у учреждения есть страница в ВК. Согласно информации на этих официальных ресурсах, торговые места на ярмарках предоставляются предпринимателям бесплатно.
Информацию об участии в ярмарках в Екатеринбурге найти несколько сложнее – по крайней мере на первой странице поисковиков она не выдаётся. «Вечерние ведомости» нашли сайт МКУ «ЦОВЯ» и страницу учреждения в ВК. Однако на странице в ВК публикации есть о чём угодно, но только не о ярмарках – на казалось бы профильную тему за год там всего лишь пара сообщений, среди которых расписание ярмарок выходного дня на площади 1905 года и предложение принять участие в ярмарке на День города. О круглогодично действующих ярмарках на ЖБИ, Эльмаше, Вторчермете, Сортировке и других спальных районах на официальной странице МКУ «ЦОВЯ» в ВК нет ни слова. На сайте эта информация есть, но почему-то не в полном размере и не в самом удобном представлении.
На одной из страниц сайта МКУ «ЦОВЯ» выложена информация лишь о девяти районных ярмарках – при том, что таких же постоянно действующих ежедневных ярмарок в городе как минимум в полтора раза больше, а всего ярмарок в городе, как мы писали в начале текста – и вовсе более 75.
Если участие в ярмарках платное, то в таком случае вырученные с них средства должны поступать в городской бюджет? В теории – да, однако на практике не все средства от торговцев пополняют муниципальную казну Екатеринбурга. Возможно, город вообще больше тратит на проведение ярмарок, чем от них получает.
Так, на госзакупках за 2023 – 2024 годы «Вечерние ведомости» нашли два контракта на общую сумму более 14,5 млн рублей, заключённые МКУ «ЦОВЯ» с видом работ «услуги по организации торговых выставок» и «оказание услуг по обслуживанию торговых мест на ярмарках». Поставщиком в обоих случаях была ИП Злоказова Анжела Дмитриевна. В госзакупках речь идёт о ярмарках на площади 1905 года. Однако, как нам стало известно, это лишь «вершина айсберга» и не единственные контракты казённого учреждения с частными предпринимателями на проведение ярмарок. Просто в публичном пространстве этой информации нет – поскольку не все контракты МКУ «ЦОВЯ» заключаются в результате открытых аукционов на госзакупках, некоторые подряды МКУ раздаёт, минуя конкурсные процедуры.
Осенью прошлого года информагентство Ura.ru сообщало, что торговые места районе Южного парка на Ботанике (между улицами Юлиуса Фучика и Академика Шварца) были распределены казённым предприятием той же ИП Злоказовой, а она уже передавала их в субаренду.
По некоторым данным, это не единственная локация, где ярмарочными местами распоряжается Злоказова. При этой схеме желающие там торговать предприниматели заключают договоры с ИП Злоказовой, а не с МКУ «ЦОВЯ». Однако в некоторых местах предприниматели всё же взаимодействуют с МКУ. По какой логике происходит это распределение, неясно — «Вечерние ведомости» сделали соответствующий запрос в администрацию Екатеринбурга, мы опубликуем ответ на него, как только получим.
К слову, деятельность МКУ «ЦОВЯ» непосредственным образом связана с «классическими», не ярмарочными НТО – это муниципальное учреждение является крупнейшим заказчиком работ по выносу незаконных НТО, за последние годы им было заключено контрактов на общую сумму более 10 миллионов рублей. Последний на момент публикации материала контракт на сумму 1,54 млн рублей был заключён в конце марта с ООО «УК «Стривер Екб». Совпадение это или нет, но самые крупные подряды эта компания в своё время получала от администрации Ленинского района, и это было в тот период, когда районом руководил Дмитрий Ноженко – нынешний вице-мэр, курирующий нестационарную торговлю, в том числе МКУ «ЦОВЯ».
Добавим, что прокуратура в последние месяцы настоятельно просила гордуму включить в положение об НТО (не ярмарках) запрет на «субаренду» (если быть точнее, на хозяйствование третьих лиц, но в СМИ чаще употреблялся именно этот термин, их различие мы объясняли в этом материале), и на последнем заседании гордумы эту поправку всё-таки продавила. Аргументируя необходимость запрета предпринимателям, получившим на аукционе право на размещение киоска или павильона, сдавать его в аренду другим предпринимателям, прокуратура указывала, в частности, на то, что нестационарный торговый бизнес должен быть выведен из «тени», чего можно добиться, когда муниципалитет заключает договоры напрямую. При этом в сфере ярмарок, которые, как мы видим, в Екатеринбурге местами не сильно отличаются от НТО-киосков и павильонов, фактически сложился именно такой порядок – мэрия в лице МКУ «ЦОВЯ» заключает договор с индивидуальным предпринимателем Анжелой Злоказовой, а та уже в свою очередь сдаёт ярмарочные места другим предпринимателям. Информации о том, что прокуратура по этому поводу протестовала, в публичном поле нет – хотя осенью прошлого года деятельность МКУ «ЦОВЯ» подвергалась прокурорской проверке, и надзорному органу должно быть известно, что на некоторых районных ярмарках предприниматели заключают договоры не с муниципальным учреждением, а с ИП Злоказовой.
По информации источников «Вечерних ведомостей», прокурорская проверка не привела ни к каким последствиям потому, что формально нарушений в такой схеме нет – в муниципальных актах для МКУ «ЦОВЯ» не прописана обязанность распределять подряды на конкурсной основе, поэтому контракты можно заключать с единственным поставщиком.
Так или иначе деятельность в сфере ярмарок в Екатеринбурге ставит серьёзные вопросы – действительно ли администрация города стремится к приведению уличной торговли к цивилизованному виду, и действительно ли пытается увеличить поступления средств от торговцев в бюджет, а не в кассу условным ИП Злоказовым. Ведь изменения, принятые на этой неделе по вопросу размещения НТО, ярмарок никак не касаются...
В этот вторник 21 мая гордума всё же приняла новое положение об НТО, причём снова переиграв некоторые изменения – путём внесения поправок «с голоса» (в срочном режиме). «Вечерние ведомости» разбирали эти принятые изменения в большом материале.
Администрация Екатеринбурга, вводя новые правила нестационарной торговли, декларирует своей целью наведение порядка с киосками и павильонами в городе, перевод их из «серой» зоны в «белую» для увеличения поступлений в городской бюджет. Заявляется также цель привести внешний вид объектов нестационарной торговли в соответствие со статусом Екатеринбурга как столицы Урала и третьей столицы России.
Однако на фоне разговоров о борьбе за внешний облик объектов уличной торговли в городе появляются, откровенно говоря, неприглядные киоски и палатки, по внешнему виду больше напоминающие не современные, уровня XXI века торговые павильоны, а киоски и даже мини-рынки из 1990-х. Причём появляются не под видом НТО, а под видом временных ярмарок. Только эта «временность» относительная, выяснили «Вечерние ведомости». О «двойных стандартах» при подходе к уличной торговле, а также о том, как для одних предпринимателей из этой сферы условием для работы является прохождение аукциона со строгими требованиями, а другие получают места без конкурса, — в материале veved.ru.
Хотели перенять опыт Перми, но что-то пошло не так…
Весной 2022 года (к слову, в том же году «Вечерние ведомости» писали материал-расследование про сферу НТО в Екатеринбурге под названием «Сказочные киоскёры») делегация Екатеринбурга под руководством вице-мэра Дмитрия Ноженко совершила визит в соседнюю Пермь. Оба города тогда готовились отмечать свои 300-летние юбилеи, и обсуждались вопросы обмена опытом в том числе в сфере нестационарной торговли.
Сергей Васильев, Иван Бескрёстнов и Дмитрий Ноженко (слева направо) в мэрии Перми обсуждают нестационарную торговлю. Фото: Виталий Кокшаров / Администрация города Перми
Вместе с Ноженко в Пермь ездили на тот момент председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Иван Бескрёстнов (в 2023 году комитет реорганизовали, повысив до уровня департамента, главой которого вместо Бескрёстнова назначили Максима Чаплыгина) и его заместитель Сергей Васильев. На официальном сайте администрации Перми есть публикация об этом.
«В течение нескольких лет Пермь активно занимается наведением порядка в нестационарной торговле. Обозначены чёткие правила работы: есть схема размещения, типология НТО и требования к внешнему виду. Регулярно проводим городские ярмарки, где местные производители могут реализовать свою продукцию», — заявил мэр Перми на встрече с Дмитрием Ноженко.
«Гости из Екатеринбурга смогли оценить пермский опыт на практике»,
– резюмировала пресс-служба пермской городской администрации.
У Перми Екатеринбургу, возможно, действительно есть чему поучиться. В том числе проведению городских ярмарок, которые были одной из тем обсуждения мэра Перми и вице-мэра Екатеринбурга.
Дмитрий Ноженко на ярмарке в Перми. Фото: Виталий Кокшаров / Администрация города Перми
«Вечерние ведомости» изучили правовые акты, которые регулируют деятельность ярмарок в Перми и в Екатеринбурге. А также то, как в реальности выглядят эти ярмарки. Различия оказались весьма существенными и весьма интересными…
Нет ничего более постоянного, чем временное
И в Перми, и в Екатеринбурге городские власти подписывают документы, определяющие число и локацию ярмарок на год. Это постановление администрации города Перми от 28.11.2023 № 1315 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2024 году» и постановление администрации города Екатеринбурга от 11.12.2023 №3295 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2024 год» соответственно.
Изначально в Перми планировалось проведение 128 ярмарок в 2024 году, в Екатеринбурге – 57 ярмарок. Ряд последующих постановлений, принятых городскими властями в течение 2024 года, скорректировал их число до 153 в Перми и до 76 в Екатеринбурге.
Глядя на эти цифры, может показаться, что в Перми ярмарки проводятся чаще, однако фактически в Екатеринбурге число ярмарочных дней в году оказалось на порядок больше, чем в столице Прикамья.
Как же так получилось? Дело в том, что большинство ярмарок в Екатеринбурге определены как «постоянно действующие универсальные ярмарки». И действуют они с 1 января до 31 декабря, то есть 365 дней в году.
Фрагмент постановления администрации города Екатеринбурга, регламентирующего проведение ярмарок в 2024 году
В Перми же ярмарки больше похожи на ярмарки в классическом понимании этого слова – работают, в среднем, по четыре дня:
Фрагмент постановления администрации города Перми, регламентирующего проведение ярмарок в 2024 году
Пермские ярмарки при этом бывают двух форматов – в одном случае торгуют в шатрах (таких ярмарок на 2024 год запланировано 52), во втором – в ярмарочных домиках (запланирована 101 ярмарка).
Выглядят шатровые ярмарки в Перми так:
Шатровая ярмарка в Перми. Фото: Инвестиционный портал города Перми
Ярмарка в Перми. Фото: Инвестиционный портал города Перми
«Вечерние ведомости» решили посмотреть, что за ярмарки проводятся по адресам, указанным в постановлении мэрии Екатеринбурга. Картина предстала не самая презентабельная.
Ярмарка на Высоцкого, 12а (№5 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
Ярмарка на Академика Бардина, 50 (№14 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
Ярмарка на Санаторной, 2 (№9 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
Ярмарка на Санаторной, 3 (№10 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
Некоторые ярмарочные места – это сборно-разборные торговые палатки. Но другие, несмотря на то, что по документам значатся как ярмарки, представляют собой типичные киоски и павильоны. Что, в принципе, объяснимо – если администрация позволяет торговать круглогодично, зачем собирать и разбирать временную конструкцию, когда можно поставить павильон?
К примеру, согласно Схеме размещения НТО, опубликованной на официальном сайте администрации Екатеринбурга, в районе трамвайного кольца «Вторчермет» на Санаторной расположено 9 киосков и павильонов. Однако с учётом «ярмарок» корреспондент «Вечерних ведомостей» насчитал более 25 торговых объектов.
Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости
Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости
Районная ярмарка на Баумана, 56 (№7 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
На районной ярмарке на трамвайном кольце «Эльмаш» некоторые торговые места представляют из себя типичные киоски, которые, если не знать, что они относятся к ярмаркам, не отличишь от обычного НТО. Правда, здесь, например, рядом с киоском на дерево прибили табличку «Ярмарка»:
Районная ярмарка на Баумана, 48 / переулке Черноморском, 2 (№6 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
На постоянных ярмарках продают одежду, хозтовары, бытовую химию, канцтовары. В отличие от ярмарок на площади 1905 года, ассортимент не отличается уникальностью – такие же товары можно найти в обычных продуктовых и промтоварных магазинах. Продают на ярмарках и продукты питания, в частности, овощи и фрукты. Так выглядят ярмарочные места для продажи фруктов на ярмарке на Санаторной, 3:
Районная ярмарка на Санаторной, 3. Фото: Вечерние ведомости
А теперь давайте вернёмся в Пермь. Фруктами и овощами там торгуют в шатрах, оформленных в едином стиле.
Сельскохозяйственная ярмарка в Перми. Фото: gorodperm.ru
Даже в спальных районах Перми ярмарки оформлены единообразно. Фото: gorodperm.ru
Стоит отметить, что в Перми положение о проведении ярмарок проработано более детально – администрация там указывает подробную схему расположения ярмарочных рядов.
Фрагмент постановления администрации города Перми от 28.11.2023 № 1315 «Об организации и проведении ярмарок на территории города Перми в 2024 году»
Ничего подобного в постановлениях администрации Екатеринбурга «Вечерние ведомости» не нашли. Вероятно, поэтому в местах «ярмарок» возникает нечто похожее на стихийные рынки с хаотично расположенными палатками.
Нестационарные торговые объекты на екатеринбургских ярмарках из-за ветра порой бывают слишком нестационарными. Фото: Вечерние ведомости
«Ярмарочные мероприятия являются действенным инструментом регулирования стихийной торговли и приоритетной задачей администрации города»,
— говорится на сайте администрации Перми.
С этим сложно не согласиться. Однако в случае с Екатеринбургом на первый взгляд сразу и не поймёшь, что это – стихийная торговля или организованные ярмарки.
Справедливости ради, нужно отметить, что в Екатеринбурге под кураторством городских властей, согласно тому же плану ярмарок, проходят ярмарки и в привычном понимании этого слова – например, новогодняя на площади 1905 года:
… или знакомый почти всем горожанам вернисаж у станции метро «Геологическая», где торгуют картинами и изделиями из уральских камней. Однако такие ярмарки, которые точно не спутаешь со стихийными НТО, составляют абсолютное меньшинство, если считать по общему числу ярмарочных дней в Екатеринбурге.
Районная ярмарка на 8 марта, 62 (№7 в постановлении администрации Екатеринбурга от 11.12.2023). Фото: Вечерние ведомости
При этом в публичном пространстве о таких ярмарках информации несопоставимо больше – чиновники администрации города предпочитают рассказывать и показывать именно эти ярмарки, имеющие наиболее презентабельный вид. О районных же ярмарках «Вечерние ведомости» нашли на официальном сайте администрации Екатеринбурга лишь одну новость за целый год. Иллюстрировать фотографией с реальной районной ярмарки её не стали.
Кто проводит ярмарки?
И в Екатеринбурге, и в Перми ответственными органами за проведение ярмарок являются муниципальные структуры – муниципальное казённое учреждение «Центр организации выставок и ярмарок» (МКУ «ЦОВЯ») и Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (ДЭПП) соответственно. Эти учреждения прямо прописаны организаторами в постановлениях.
Но и здесь видны существенные различия в подходах двух уральских городов-миллионников. В Перми содействие участникам ярмарок оказывает специально созданное для развития предпринимательства казённое учреждение МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». У этой организации есть очень удобный сайт – на одной странице там выложены все нормативные документы, регулирующие проведение ярмарок в Перми и правила участия в них, а частных торговцев и представителей малого бизнеса буквально зазывают подавать заявки на участие в ярмарке. Также у учреждения есть страница в ВК. Согласно информации на этих официальных ресурсах, торговые места на ярмарках предоставляются предпринимателям бесплатно.
Скриншот с сайта МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»
Информацию об участии в ярмарках в Екатеринбурге найти несколько сложнее – по крайней мере на первой странице поисковиков она не выдаётся. «Вечерние ведомости» нашли сайт МКУ «ЦОВЯ» и страницу учреждения в ВК. Однако на странице в ВК публикации есть о чём угодно, но только не о ярмарках – на казалось бы профильную тему за год там всего лишь пара сообщений, среди которых расписание ярмарок выходного дня на площади 1905 года и предложение принять участие в ярмарке на День города. О круглогодично действующих ярмарках на ЖБИ, Эльмаше, Вторчермете, Сортировке и других спальных районах на официальной странице МКУ «ЦОВЯ» в ВК нет ни слова. На сайте эта информация есть, но почему-то не в полном размере и не в самом удобном представлении.
На одной из страниц сайта МКУ «ЦОВЯ» выложена информация лишь о девяти районных ярмарках – при том, что таких же постоянно действующих ежедневных ярмарок в городе как минимум в полтора раза больше, а всего ярмарок в городе, как мы писали в начале текста – и вовсе более 75.
Скриншот с сайта МКУ «Центр организации выставок и ярмарок»
И кому же идут деньги?
Если участие в ярмарках платное, то в таком случае вырученные с них средства должны поступать в городской бюджет? В теории – да, однако на практике не все средства от торговцев пополняют муниципальную казну Екатеринбурга. Возможно, город вообще больше тратит на проведение ярмарок, чем от них получает.
Утверждённая мэрией Екатеринбурга стоимость участия в районных ярмарках
Так, на госзакупках за 2023 – 2024 годы «Вечерние ведомости» нашли два контракта на общую сумму более 14,5 млн рублей, заключённые МКУ «ЦОВЯ» с видом работ «услуги по организации торговых выставок» и «оказание услуг по обслуживанию торговых мест на ярмарках». Поставщиком в обоих случаях была ИП Злоказова Анжела Дмитриевна. В госзакупках речь идёт о ярмарках на площади 1905 года. Однако, как нам стало известно, это лишь «вершина айсберга» и не единственные контракты казённого учреждения с частными предпринимателями на проведение ярмарок. Просто в публичном пространстве этой информации нет – поскольку не все контракты МКУ «ЦОВЯ» заключаются в результате открытых аукционов на госзакупках, некоторые подряды МКУ раздаёт, минуя конкурсные процедуры.
Осенью прошлого года информагентство Ura.ru сообщало, что торговые места районе Южного парка на Ботанике (между улицами Юлиуса Фучика и Академика Шварца) были распределены казённым предприятием той же ИП Злоказовой, а она уже передавала их в субаренду.
Площадка межу улицами Фучика и Шварца указана в плане проведения ярмарок и в 2024 году
По некоторым данным, это не единственная локация, где ярмарочными местами распоряжается Злоказова. При этой схеме желающие там торговать предприниматели заключают договоры с ИП Злоказовой, а не с МКУ «ЦОВЯ». Однако в некоторых местах предприниматели всё же взаимодействуют с МКУ. По какой логике происходит это распределение, неясно — «Вечерние ведомости» сделали соответствующий запрос в администрацию Екатеринбурга, мы опубликуем ответ на него, как только получим.
Согласно информации сервиса «Госзатраты», МКУ «ЦОВЯ» является по сути единственным заказчиком услуг ИП Злоказовой.
К слову, деятельность МКУ «ЦОВЯ» непосредственным образом связана с «классическими», не ярмарочными НТО – это муниципальное учреждение является крупнейшим заказчиком работ по выносу незаконных НТО, за последние годы им было заключено контрактов на общую сумму более 10 миллионов рублей. Последний на момент публикации материала контракт на сумму 1,54 млн рублей был заключён в конце марта с ООО «УК «Стривер Екб». Совпадение это или нет, но самые крупные подряды эта компания в своё время получала от администрации Ленинского района, и это было в тот период, когда районом руководил Дмитрий Ноженко – нынешний вице-мэр, курирующий нестационарную торговлю, в том числе МКУ «ЦОВЯ».
Добавим, что прокуратура в последние месяцы настоятельно просила гордуму включить в положение об НТО (не ярмарках) запрет на «субаренду» (если быть точнее, на хозяйствование третьих лиц, но в СМИ чаще употреблялся именно этот термин, их различие мы объясняли в этом материале), и на последнем заседании гордумы эту поправку всё-таки продавила. Аргументируя необходимость запрета предпринимателям, получившим на аукционе право на размещение киоска или павильона, сдавать его в аренду другим предпринимателям, прокуратура указывала, в частности, на то, что нестационарный торговый бизнес должен быть выведен из «тени», чего можно добиться, когда муниципалитет заключает договоры напрямую. При этом в сфере ярмарок, которые, как мы видим, в Екатеринбурге местами не сильно отличаются от НТО-киосков и павильонов, фактически сложился именно такой порядок – мэрия в лице МКУ «ЦОВЯ» заключает договор с индивидуальным предпринимателем Анжелой Злоказовой, а та уже в свою очередь сдаёт ярмарочные места другим предпринимателям. Информации о том, что прокуратура по этому поводу протестовала, в публичном поле нет – хотя осенью прошлого года деятельность МКУ «ЦОВЯ» подвергалась прокурорской проверке, и надзорному органу должно быть известно, что на некоторых районных ярмарках предприниматели заключают договоры не с муниципальным учреждением, а с ИП Злоказовой.
Фрагмент договора ИП Злоказовой с участником ярмарки в Южном парке. Что примечательно, в договорах, которые ИП Злоказова заключала с субарендаторами, она названа организатором ярмарки, хотя в постановлении мэрии прямо прописано, что организатором ярмарок является МКУ «ЦОВЯ»
По информации источников «Вечерних ведомостей», прокурорская проверка не привела ни к каким последствиям потому, что формально нарушений в такой схеме нет – в муниципальных актах для МКУ «ЦОВЯ» не прописана обязанность распределять подряды на конкурсной основе, поэтому контракты можно заключать с единственным поставщиком.
Так или иначе деятельность в сфере ярмарок в Екатеринбурге ставит серьёзные вопросы – действительно ли администрация города стремится к приведению уличной торговли к цивилизованному виду, и действительно ли пытается увеличить поступления средств от торговцев в бюджет, а не в кассу условным ИП Злоказовым. Ведь изменения, принятые на этой неделе по вопросу размещения НТО, ярмарок никак не касаются...
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