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Всего об одном пожаре понедельника сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Если верить сводке МЧС России, в Свердловской области после чудовищно «жарких» выходных сложилась почти идеальное в плане возгораний обстановка. По крайней мере, ведомство сообщает только об одном пожаре, который произошёл в последний мартовский день. Правда, и его оказалось достаточно, чтобы унести человеческую жизнь.
Единственный пожар понедельника, о котором сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, случился в посёлке Монетный Берёзовского муниципального округа. Там загорелось имущество в пятиквартирном жилом доме на улице Вокзальная. Огонь успел перекинуться на перекрытия здания и его кровля, охватив в итоге площадь в две сотни квадратных метров.
На вызов приехали тринадцать пожарных в сопровождении 4 единиц спецтехники. Приступив к тушению огня, огнеборцы нашли в горящем здании мужчину. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.
На выполнение своих задач у пожарных ушло 102 минуты. После этого за дело взялись пожарные дознаватели. Они смогли предварительно назвать причиной возникшего возгорания неосторожное обращение с огнем. Расследование случившейся катастрофы и гибели человека продолжается.
Единственный пожар понедельника, о котором сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, случился в посёлке Монетный Берёзовского муниципального округа. Там загорелось имущество в пятиквартирном жилом доме на улице Вокзальная. Огонь успел перекинуться на перекрытия здания и его кровля, охватив в итоге площадь в две сотни квадратных метров.
На вызов приехали тринадцать пожарных в сопровождении 4 единиц спецтехники. Приступив к тушению огня, огнеборцы нашли в горящем здании мужчину. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни.
На выполнение своих задач у пожарных ушло 102 минуты. После этого за дело взялись пожарные дознаватели. Они смогли предварительно назвать причиной возникшего возгорания неосторожное обращение с огнем. Расследование случившейся катастрофы и гибели человека продолжается.
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