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Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест

11.17 Вторник, 1 апреля 2025
Фото: Ревдинский городской суд
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Мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в коррупции, продлили меру пресечения. Он останется под домашним арестом до 29 апреля 2025 года включительно.

Как сообщили в Свердловском областном суде, следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста на 24 дня.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Дегтярскому градоначальнику вменяют два преступления, предусмотренные статьей 290 УК РФ: получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5) и особо крупном размере (ч.6).


Напомним, что его бывший заместитель Виктор Солдатов остаётся под стражей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:17 Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест
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11:00 К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
09:28 Отключать отопления в Екатеринбурге планируют в мае
08:59 Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге
21:31 В Свердловской области закрыли все ледовые переправы
21:03 В Артёмовском при столкновении КамАЗ с легковушкой погиб человек
20:23 Полвека исполнилось одному из музеев Екатеринбурга в минувшие выходные
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19:14 Похоронившего заживо избитую женщину жителя Тавдинского района осудили
18:43 Екатеринбуржцам предложили оценить город в масштабном опросе
17:35 У 28-го автобуса на четыре месяца поменяется маршрут в Екатеринбурге
17:23 Уголовное дело о страшной аварии в Невьянском районе передали в суд
16:32 В Екатеринбурге на Комсомольской из окна выпала пятилетняя девочка
16:00 Потерявшей при пожаре сына жительнице Талицкого района вынесли приговор
15:37 В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы
14:39 Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе
14:14 СМИ сообщают об уходе в отставку двух замгубернатора из команды Куйвашева
13:31 В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
12:56 На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
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