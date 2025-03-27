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Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест
Фото: Ревдинский городской суд
Мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, обвиняемому в коррупции, продлили меру пресечения. Он останется под домашним арестом до 29 апреля 2025 года включительно.
Как сообщили в Свердловском областном суде, следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста на 24 дня.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Дегтярскому градоначальнику вменяют два преступления, предусмотренные статьей 290 УК РФ: получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5) и особо крупном размере (ч.6).
Напомним, что его бывший заместитель Виктор Солдатов остаётся под стражей.
Как сообщили в Свердловском областном суде, следователь ходатайствовал о продлении обвиняемому срока домашнего ареста на 24 дня.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Дегтярскому градоначальнику вменяют два преступления, предусмотренные статьей 290 УК РФ: получение взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5) и особо крупном размере (ч.6).
Напомним, что его бывший заместитель Виктор Солдатов остаётся под стражей.
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