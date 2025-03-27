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Свердловские врачи извлекли из лёгкого пациента металлический колокольчик
Фото: Свердловский Минздрав
Свердловские хирурги извлекли из лёгкого 40-летнего пациента металлический колокольчик. Как признались врачи, им и раньше приходилось доставать из лёгких пациентов разные предметы, но такого размера впервые.
Колокольчик, который им пришлось доставать, плотно осел в промежуточном бронхе, периодически вызывая у пациента приступы удушья.
Как рассказали в свердловском Минздраве, борьба за жизнь мужчины продолжалась несколько недель. Из-за инородного тела в лёгких у мужчины развилась пневмония, поэтому большая часть времени ушла на стабилизацию состояния антибактериальными препаратами. Только после этого хирурги приступили к извлечению колокольчика.
Сначала врачи пытались достать его при проведении ригидной бронхоскопии (с помощью трубок), но не смогли. Из-за отека ткани лёгких деформировались и колокольчик буквально врос в правое лёгкое. Тогда врачи решили использовать специальный крючок, которые стали цеплять колокольчик, что было очень непросто – он всё время соскальзывал. И всё же благодаря терпению и настойчивости хирурги смогли извлечь инородное тело: колокольчик с гравировкой «1975 г.» длиной 2 сантиметра, высотой 3 сантиметра и ширину 2 сантиметра.
Сейчас пациент продолжает лечение. Состояние мужчины стабилизируется, а лёгкое, судя по рентгеновским снимкам, уже полностью расправилось. Колокольчик обещают отдать родственникам.
Отмечается, что чаще всего врачам приходится доставать из лёгких фруктовые, рыбные или куриные косточки. Однако иногда люди вдыхают и другие предметы. Как правило, их достают с помощью бронхоскопии, так как она малотравматична.
Колокольчик, который им пришлось доставать, плотно осел в промежуточном бронхе, периодически вызывая у пациента приступы удушья.
Как рассказали в свердловском Минздраве, борьба за жизнь мужчины продолжалась несколько недель. Из-за инородного тела в лёгких у мужчины развилась пневмония, поэтому большая часть времени ушла на стабилизацию состояния антибактериальными препаратами. Только после этого хирурги приступили к извлечению колокольчика.
Сначала врачи пытались достать его при проведении ригидной бронхоскопии (с помощью трубок), но не смогли. Из-за отека ткани лёгких деформировались и колокольчик буквально врос в правое лёгкое. Тогда врачи решили использовать специальный крючок, которые стали цеплять колокольчик, что было очень непросто – он всё время соскальзывал. И всё же благодаря терпению и настойчивости хирурги смогли извлечь инородное тело: колокольчик с гравировкой «1975 г.» длиной 2 сантиметра, высотой 3 сантиметра и ширину 2 сантиметра.
Фото: Свердловский Минздрав
Сейчас пациент продолжает лечение. Состояние мужчины стабилизируется, а лёгкое, судя по рентгеновским снимкам, уже полностью расправилось. Колокольчик обещают отдать родственникам.
Отмечается, что чаще всего врачам приходится доставать из лёгких фруктовые, рыбные или куриные косточки. Однако иногда люди вдыхают и другие предметы. Как правило, их достают с помощью бронхоскопии, так как она малотравматична.
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