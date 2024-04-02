СОФПП выбран региональной опорной организацией развития креативных индустрий в Свердловской области

Для справки. Креативные индустрии — сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. К креативным индустриям принято относить издательское дело, музыку, кино, ремёсла, фотографию, рекламу, ювелирное дело, исполнительское искусство, дизайн, арт-индустрию, индустрию моды и ряд других индустрий.



Согласно исследованию Агентства стратегических инициатив (АСИ): «Атлас креативных индустрий Российской Федерации», 2021 год) креативные индустрии в Свердловской области представляют 23,4 тысячи компаний (9,3% от всех организацией региона) вносящие в общей сложности вклад в ВРП Свердловской области 3,7 %.

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

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В пресс-центре ТАСС-Урал в Екатеринбурге сегодня состоялась пресс-конференция с обозначенной темой «Свердловская область – пилотный регион внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив».В пресс-конференции приняли участие директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициативЕкатерина Черкес-заде, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.В 2024 году Свердловская область приступает к внедрению Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Регион попал в число 46 пилотных субъектов РФ для внедрения стандарта, было заключено соглашение о сотрудничестве между АСИ и правительством Свердловской области в рамках внедрения стандарта.Одним из положений внедряемого стандарта является определение региональной опорной организации, осуществляющей комплекс мер, направленных на развитие и внедрение элементов креативной экономики. В Свердловской области этой организацией был определён СОФПП. На пресс-конференции объявили, что это было сделано с учётом имеющегося опыта и компетенций фонда, решение принял губернатор Евгений Куйвашев.В сфере креативных индустрий уже в 2024 году в Свердловской области планируется реализовать масштабный проект U'FASHION, частью которого станет Международная неделя моды UF LAB. Неделя моды пройдёт во второй половине августа, после Дня города, чтобы подчеркнуть, что Екатеринбург сейчас – не только столица промышленного региона, но и город молодых, креативных и талантливых людей, создавших многие известные в масштабах всей страны бренды – такие как USHATÁVA, 12 STOREEZ, ювелирный бренд Avgvst и другие.