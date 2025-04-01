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Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине

15.44 Вторник, 1 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК потребовал доложить о ходе уголовного дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство», возбуждённого на мужчину, который, как сообщалось в екатеринбургских телеграм-каналах, ходил в районе улиц Малышева – Восточная и бил палкой прохожих.

Видео, на которое попал предполагаемый дебошир, опубликовали накануне, 31 марта, в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».

На кадрах не видно, чтобы мужчина кого-то бил. Но, по данным ресурса, мужчина с палкой кидался на всех, кто проходил мимо, в том числе на двух пожилых женщин. Со слов снимавших его очевидцев, когда мужчина приставал к пенсионерке, они кинули в него камни, чтобы отвлечь на себя, но он, как утверждается, всё равно последовал за бабушкой, продолжая колотить её палкой.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:54 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:38 В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
12:09 Побивший мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржец ответит перед судом
11:17 Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест
11:05 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка с чёрным рюкзаком
11:00 К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
09:28 Отключать отопления в Екатеринбурге планируют в мае
08:59 Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге
21:31 В Свердловской области закрыли все ледовые переправы
21:03 В Артёмовском при столкновении КамАЗ с легковушкой погиб человек
20:23 Полвека исполнилось одному из музеев Екатеринбурга в минувшие выходные
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19:14 Похоронившего заживо избитую женщину жителя Тавдинского района осудили
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