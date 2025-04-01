Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доложить о ходе уголовного дело по статье 213 УК РФ – «хулиганство», возбуждённого на мужчину, который, как сообщалось в екатеринбургских телеграм-каналах, ходил в районе улиц Малышева – Восточная и бил палкой прохожих.
Видео, на которое попал предполагаемый дебошир, опубликовали накануне, 31 марта, в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
На кадрах не видно, чтобы мужчина кого-то бил. Но, по данным ресурса, мужчина с палкой кидался на всех, кто проходил мимо, в том числе на двух пожилых женщин. Со слов снимавших его очевидцев, когда мужчина приставал к пенсионерке, они кинули в него камни, чтобы отвлечь на себя, но он, как утверждается, всё равно последовал за бабушкой, продолжая колотить её палкой.
Видео, на которое попал предполагаемый дебошир, опубликовали накануне, 31 марта, в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
На кадрах не видно, чтобы мужчина кого-то бил. Но, по данным ресурса, мужчина с палкой кидался на всех, кто проходил мимо, в том числе на двух пожилых женщин. Со слов снимавших его очевидцев, когда мужчина приставал к пенсионерке, они кинули в него камни, чтобы отвлечь на себя, но он, как утверждается, всё равно последовал за бабушкой, продолжая колотить её палкой.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию