Глава СК потребовал доложить о избившем палкой двух пенсионерок в Екатеринбурге мужчине

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании дела»,