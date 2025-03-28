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Побивший мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржец ответит перед судом
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать местный житель, который в начале марта побил двух мальчиков в Академическом районе.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 4 марта 2025 года во дворе № 4/2 на Академика Парина, где мужчина, 1994 года рождения, гуляла со своей собакой. В какой-то момент рядом с ним упал снежок. Мужчина подумал, что комок снег специально бросили в его сторону игравшие неподалеку мальчики, 2014 и 2016 годов рождения, и решил побить их. Это, напомним, попало на видео.
После этого он ещё пригрозил мальчикам вновь поколотить их.
Теперь его будут судить по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Его дело уже передали в Академический районный суд Екатеринбурга.
Отмечается, что брошенный снежок не попали ни в мужчину, ни в его собаку. По данным прокуратуры, дети играли достаточно далеко от обвиняемого, соревнуясь между собой, кто дальше из них бросит снежок.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл вечером 4 марта 2025 года во дворе № 4/2 на Академика Парина, где мужчина, 1994 года рождения, гуляла со своей собакой. В какой-то момент рядом с ним упал снежок. Мужчина подумал, что комок снег специально бросили в его сторону игравшие неподалеку мальчики, 2014 и 2016 годов рождения, и решил побить их. Это, напомним, попало на видео.
«Мужчина с силой нанёс не менее одного удара ногой по ногам каждому из подростков, от чего они упали на землю и испытали физическую боль»,
– рассказали в прокуратуре области.
После этого он ещё пригрозил мальчикам вновь поколотить их.
Теперь его будут судить по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Его дело уже передали в Академический районный суд Екатеринбурга.
Отмечается, что брошенный снежок не попали ни в мужчину, ни в его собаку. По данным прокуратуры, дети играли достаточно далеко от обвиняемого, соревнуясь между собой, кто дальше из них бросит снежок.
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