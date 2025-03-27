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Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад о ходе уголовного дела об ограблении, которое совершили в отношении подростка его сверстники в Екатеринбурге.
Ранее в телеграм-канале «Екатеринбург с огоньком» было опубликовано видео, где видно, как на подростка напали его сверстники. По данным ресурса, парни отобрали у него телефон. Сообщается, что напавшие также угрожали ему ножом, запрещая обращаться в полицию. В итоге в полицию обратилась его мама.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).
Ранее в телеграм-канале «Екатеринбург с огоньком» было опубликовано видео, где видно, как на подростка напали его сверстники. По данным ресурса, парни отобрали у него телефон. Сообщается, что напавшие также угрожали ему ножом, запрещая обращаться в полицию. В итоге в полицию обратилась его мама.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
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