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Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге

08.59 Вторник, 1 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Председатель СК потребовал доклад о ходе уголовного дела об ограблении, которое совершили в отношении подростка его сверстники в Екатеринбурге.

Ранее в телеграм-канале «Екатеринбург с огоньком» было опубликовано видео, где видно, как на подростка напали его сверстники. По данным ресурса, парни отобрали у него телефон. Сообщается, что напавшие также угрожали ему ножом, запрещая обращаться в полицию. В итоге в полицию обратилась его мама.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела»,

– говорится в сообщении Следкома.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:28 Отключать отопления в Екатеринбурге планируют в мае
08:59 Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге
21:31 В Свердловской области закрыли все ледовые переправы
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20:23 Полвека исполнилось одному из музеев Екатеринбурга в минувшие выходные
19:44 В минувшие выходные в Свердловской области было чудовищно «огненно»
19:14 Похоронившего заживо избитую женщину жителя Тавдинского района осудили
18:43 Екатеринбуржцам предложили оценить город в масштабном опросе
17:35 У 28-го автобуса на четыре месяца поменяется маршрут в Екатеринбурге
17:23 Уголовное дело о страшной аварии в Невьянском районе передали в суд
16:32 В Екатеринбурге на Комсомольской из окна выпала пятилетняя девочка
16:00 Потерявшей при пожаре сына жительнице Талицкого района вынесли приговор
15:37 В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы
14:39 Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе
14:14 СМИ сообщают об уходе в отставку двух замгубернатора из команды Куйвашева
13:31 В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
12:56 На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
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