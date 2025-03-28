Школьникам 27 учебных заведений Свердловской области питание поставляли нелегально

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило предприятие, которое поставляло продукты в школы Екатеринбурга и Свердловской области без необходимых документов. Нарушения выявлены в марте 2025 года в ходе внеплановой проверки.По данным ведомства, компания ООО «Каскад» заключила договоры на организацию горячего питания с 27 общеобразовательными учреждениями на территории Свердловской области. Однако, руководство компании «забыло» оформить ветеринарные сопроводительные документы в федеральной государственной информационной системе «ВетИС». Это делало невозможным установление происхождения, качества и безопасности продукции, поставляемой в школы.Дополнительно проверка показала, что у компании отсутствуют связи с образовательными учреждениями в системе «ВетИС», а также не зарегистрирована площадка осуществления деятельности. Такие нарушения создают риски для здоровья школьников и ставят под угрозу безопасность пищевых продуктов, — пришли к выводам сотрудники Уральского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.По итогам проверки 27 марта 2025 года предприятию выдано предписание об устранении нарушений с крайним сроком исполнения до 25 апреля 2025 года. В отношении ООО «Каскад» и его руководителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований в области качества и безопасности продукции.