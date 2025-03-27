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В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка с чёрным рюкзаком
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 13-летнюю Ксению Антропову. Вчера, 31 марта, она не вернулась домой.
Девочка ростом 162 сантиметра, среднего телосложения, с серыми глазами, чёрными до плеч волосами. В день пропажи была одета в чёрную куртку-бомбер с коричневыми надписями на груди и худи светло-зелёного цвета. С собой у неё был чёрный рюкзак.
В розыске подростка участвуют поисковый отряд «Прорыв» и ОП №14.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону (343)356-42-14 или номерам «112», «102».
Девочка ростом 162 сантиметра, среднего телосложения, с серыми глазами, чёрными до плеч волосами. В день пропажи была одета в чёрную куртку-бомбер с коричневыми надписями на груди и худи светло-зелёного цвета. С собой у неё был чёрный рюкзак.
В розыске подростка участвуют поисковый отряд «Прорыв» и ОП №14.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по телефону (343)356-42-14 или номерам «112», «102».
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