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У 28-го автобуса на четыре месяца поменяется маршрут в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за раскопок на улице Учителей на четыре месяца изменится маршрут автобуса №28, предупреждают на сайте города.
В этот период в сторону конечной «Горбольница №7» автобус будет ехать через улицы Уральская, Кондукторская, Омская, Сулимова, а в сторону «Радиоколледжа» – через Сулимова и Уральскую.
Также на это время остановка «Улица Учителей» сменится ближе к дому №57/2, а остановка «Парк Хаус» временно переедет на улицу Сулимова.
«В связи с модернизацией участка тепловой сети по улице Учителей, от Июльской до Сулимова, с 1 апреля по 30 июля 2025 года меняется схема движения автобусного маршрута № 28 "Радиоколледж – Горбольница №7"»,
– говорится в сообщении мэрии.
В этот период в сторону конечной «Горбольница №7» автобус будет ехать через улицы Уральская, Кондукторская, Омская, Сулимова, а в сторону «Радиоколледжа» – через Сулимова и Уральскую.
Также на это время остановка «Улица Учителей» сменится ближе к дому №57/2, а остановка «Парк Хаус» временно переедет на улицу Сулимова.
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