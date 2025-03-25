У 28-го автобуса на четыре месяца поменяется маршрут в Екатеринбурге

– говорится в сообщении мэрии.

«В связи с модернизацией участка тепловой сети по улице Учителей, от Июльской до Сулимова, с 1 апреля по 30 июля 2025 года меняется схема движения автобусного маршрута № 28 "Радиоколледж – Горбольница №7"»,