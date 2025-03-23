В свердловском УГИБДД попросили автомобилистов не спешить со сменой резины





– говорится в сообщении областного УГИБДД. «Весеннее солнце постепенно прогревает воздух, но ночные заморозки всё ещё представляют опасность, создавая условия для гололёда на дорогах. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от перехода на летние шины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В управлении ГИБДД по Свердловской области обратились к автомобилистам с просьбой не спешить со сменой резины с зимней на летнюю.Госавтоинспекторы отмечают, что Урал всегда отличался суровыми климатом, где даже в мае возможны резкие похолодания и снегопады, поэтому просят дождаться тепла.Менять шины советуют, когда ночная температура стабилизируется на уровне +5°C.