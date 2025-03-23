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В свердловском УГИБДД попросили автомобилистов не спешить со сменой резины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В управлении ГИБДД по Свердловской области обратились к автомобилистам с просьбой не спешить со сменой резины с зимней на летнюю.
Госавтоинспекторы отмечают, что Урал всегда отличался суровыми климатом, где даже в мае возможны резкие похолодания и снегопады, поэтому просят дождаться тепла.
Менять шины советуют, когда ночная температура стабилизируется на уровне +5°C.
«Весеннее солнце постепенно прогревает воздух, но ночные заморозки всё ещё представляют опасность, создавая условия для гололёда на дорогах. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от перехода на летние шины»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
Госавтоинспекторы отмечают, что Урал всегда отличался суровыми климатом, где даже в мае возможны резкие похолодания и снегопады, поэтому просят дождаться тепла.
Менять шины советуют, когда ночная температура стабилизируется на уровне +5°C.
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