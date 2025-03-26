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В Артёмовском при столкновении КамАЗ с легковушкой погиб человек
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 31 марта, в Артёмовском районе Свердловской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии один человек погиб, а двое получили травмы.
По предварительной информации, днём в Артёмовске на перекрестке улиц Разведчиков и Молодёжи 18-летний курсант автошколы за рулём грузового автомобиля КамАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю марки «Renault», которым управляла 27-летняя девушка. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте, ещё два человека, включая водителя «Renault», с различными травмами госпитализированы.
На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели первичные процессуальные действия, назначена проверка, которая установит все обстоятельства ДТП. Расследование определит степень вины в произошедшем каждого из участников аварии.
По предварительной информации, днём в Артёмовске на перекрестке улиц Разведчиков и Молодёжи 18-летний курсант автошколы за рулём грузового автомобиля КамАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю марки «Renault», которым управляла 27-летняя девушка. В результате столкновения пассажир легкового автомобиля скончался на месте, ещё два человека, включая водителя «Renault», с различными травмами госпитализированы.
На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции провели первичные процессуальные действия, назначена проверка, которая установит все обстоятельства ДТП. Расследование определит степень вины в произошедшем каждого из участников аварии.
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