В минувшие выходные в Свердловской области было чудовищно «огненно»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Резкий всплеск пожаров наблюдался на территории Свердловской области в минувшие два выходных дня: в субботу пожарные выезжали на 22 вызова, а в воскресенье им пришлось бороться с 25 возгораниями. Таким образом, за уикенд случилось почти полсотни пожаров. И это уже не объяснить холодной погодой, которая вынуждает уральцев прибегать к не самым безопасным способам согреться.Согласно ежедневным сводкам МЧС России: в субботу, 29 марта, на территории Свердловской области в пожарах погибли три человека. Двое из них были найдены во время тушения огня в Алапаевске, на улице Синячихенской. Там загорелся частный дом и надворные постройки и пожар получился самым масштабным в тот день — его площадь достигала 160 квадратных метров. С учётом масштабов возгорания, к месту выслали 16 человек личного состава и справились они со своей задачей сравнительно быстро — за 57 минут. Но спасти двух жильцов дома это уже не помогло.Пожарные дознаватели предварительно указали причиной возгорания в Алапаевске короткое замыкание электропроводки. А вот почему погибшие не смогли выбраться из дома выясняется. Как и в случае с другим субботним смертельным пожаром в деревне Большая Лавровка Полевском городском округе. Там горел строительный вагончик, и хоть пожар получился значительно меньшим по площади, относительно алапаевского — всего 15 квадратных метров, он тоже унёс жизнь человека. В данном случае к месту происшествия прибыло вдвое меньше пожарных, а с огнём они совладали всего за 10 минут.Несмотря на то, что пожаров в воскресенье случилось ещё больше, чем в субботу, только один из них оказался смертельным. Он произошёл в деревне Потаскуева Каменского городского округа. Он, опять же, был самым крупным за сутки, охватив 250 квадратных метров жилого дома. Но огнеборцы справились с тушением пожара всего за полчаса.Воскресенье было «щедрым» на масштабные пожары. Так, немногим меньшей катастрофой обернулось возгорание в посёлке Алтынай, где огнёмоказались охвачены 200 квадратных метров частного жилого дома (и на тушение у 13 пожарных ушло два часа). А в Реже пожар на улице Ольховой пожар в своём пике достигал 116 квадратных метров. Его тушило в течение 86 минут то же количество пожарных. К счастью, в этих крупных пожарах никто не пострадал.А вот гораздо менее масштабный пожар (30 квадратных метров) в Каменске-Уральском угрожал здоровью и жизни семи человек. Он возник на втором этаже четырёхэтажного дома на улице Исетская, и пожарным первым делом пришлось выводить на улицу отрезанных от спасения жильцов. Благо, дежурная часть предусмотрительно прислала на вызов более двадцати специалистов, поэтому пока одни выводили из огня людей, вторые имели возможность приступать к тушению. С возгоранием в итоге справились всего за 16 минут.