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Главред Вечерних ведомостей Владислав Постников призвал полицию прекратить создавать ему образ «злостного правонарушителя»
Кадр из видео: Вечерние ведомости
Главный редактор Вечерних ведомостей записал видеообращение, в котором высказался на тему арестов за посты старые посты и призывал полицию прекратить создавать ему образ «злостного правонарушителя».
Постников подчеркнул, что после принятых за последние три года законов принял путь самоцензурирования и самоограничения – для того, чтобы оставаться в России и работать на благо своей страны.
Также в видео обращении главред Вечерних ведомостей напомнил, что преследование было организовано из-за постов четырёх-пятилетней давности, и подчеркнул, что его искусственно загнали в ситуацию, когда он архив своих социальных сетей не мог ни посмотреть, ни удалить.
Постников подчеркнул, что после принятых за последние три года законов принял путь самоцензурирования и самоограничения – для того, чтобы оставаться в России и работать на благо своей страны.
Также в видео обращении главред Вечерних ведомостей напомнил, что преследование было организовано из-за постов четырёх-пятилетней давности, и подчеркнул, что его искусственно загнали в ситуацию, когда он архив своих социальных сетей не мог ни посмотреть, ни удалить.
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