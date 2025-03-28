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Незаконное хранение наркотиков привело екатеринбуржца на скамью подсудимых
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 35-летнему местному жителю по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 228 УК РФ.
Судом установлено, что в декабре 2024 года осужденный приобрел синтетический наркотик через интернет для личного употребления. Масса запрещенного вещества составила не менее 2,88 грамма. Мужчина хранил наркотик в перчатке на левой руке до момента задержания сотрудниками транспортной полиции.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. В течение этого периода осужденный обязан доказать свое исправление соответствующим поведением, — уточняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Судом установлено, что в декабре 2024 года осужденный приобрел синтетический наркотик через интернет для личного употребления. Масса запрещенного вещества составила не менее 2,88 грамма. Мужчина хранил наркотик в перчатке на левой руке до момента задержания сотрудниками транспортной полиции.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. В течение этого периода осужденный обязан доказать свое исправление соответствующим поведением, — уточняет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
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