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Белоярской АЭС разрешили использовать энергоблок №3 ещё 15 лет

16.25 Вторник, 1 апреля 2025
Фото: Белоярская АЭС
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Ростехнадзор разрешил Белоярской атомной электростанции использовать энергоблок №3 ещё 15 лет. Таким образом, срок его эксплуатации был продлён до 2040 года.

Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе АЭС, разрешение от федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на продление срока эксплуатации третьего энергоблока концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получил вчера, 31 марта 2025 года.

Перед этим специалисты проверяли техническое состояние энергоблока. Результаты позволили сделать вывод, что оборудование соответствует сегодняшним стандартам безопасности и что его можно продолжать использовать вплоть до 2040 года.

На атомной станции также подчеркнули, что они периодически обновляют оборудование.

«Ранее был выполнен ряд модернизационных работ, важных с точки зрения повышения безопасности зданий, сооружений и систем. Среди особо крупных – замена модулей парогенераторов, циркуляционных насосов 1-го контура реактора и многое другое»,

– рассказали на АЭС.


Отмечается, что в этом году БН-600 отмечает 45-летие. Энергоблок №3 был включён в энергосистему 8 апреля 1980 года. С тех пор он выработал порядка 177 млрд кВтч электроэнергии.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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