Возрастное ограничение 18+
В 29 екатеринбургских школах закончились места на приём в первые классы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге в первые полчаса записи в первые классы было зарегистрировано 14 281 заявлений, из которых 6 232 – льготной категории. Такую статистику приводит близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
Сообщается, что к восьми часам утра в 29 школах количество заявлений на запись детей в первые классы превысило отрытые места. В их числе школы под номерами: 13, 16, 30, 31, 40, 41, 45, 53, 63, 67, 69, 70 , 79, 91, 104, 120, 123, 130, 155, 163, 176, 184, 200, 300, 314, 161, 68, 95 и школа «Арт-Этюд».
На данный момент остаются свободными 6 553 места в 130 школах города.
Всего, по данным ресурса, во время первой волны было подано 14 882 заявлений, из них льготной категории – 6 343.
Сообщается, что к восьми часам утра в 29 школах количество заявлений на запись детей в первые классы превысило отрытые места. В их числе школы под номерами: 13, 16, 30, 31, 40, 41, 45, 53, 63, 67, 69, 70 , 79, 91, 104, 120, 123, 130, 155, 163, 176, 184, 200, 300, 314, 161, 68, 95 и школа «Арт-Этюд».
На данный момент остаются свободными 6 553 места в 130 школах города.
Всего, по данным ресурса, во время первой волны было подано 14 882 заявлений, из них льготной категории – 6 343.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге с 31 марта заработает «горячая линия» по вопросам зачисления детей в первые классы
24 марта 2025
24 марта 2025
Мэрия Екатеринбурга намерена избавиться от незаконно установленного гаража в Академическом районе
26 марта 2025
26 марта 2025