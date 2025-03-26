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Отключать отопления в Екатеринбурге планируют в мае
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Несмотря на тёплую погоду завершать отопительный сезон в Екатеринбурге планируют не раньше, чем через месяц.
Близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что отключать отопление собираются традиционно в мае, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 8°C.
Близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что отключать отопление собираются традиционно в мае, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 8°C.
«Весенняя погода очень обманчива, поэтому во избежание жалоб на отсутствие тепла в квартирах и присутствия снега на улицах, экспериментов на этот счет не будет»,
– сообщает ресурс.
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