Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области вновь проходит одиночный пикет против строительства мусорного производства на юге Сысертского районе.
Сегодня с плакатом вышел житель села Щелкун. Он призывает отдать юг района, где хотят построить мусорный полигон, фермерам.
Вчера в поддержку протестующим против мусорного полигона выходила председатель екатеринбургской общественной организации «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.
Сегодня с плакатом вышел житель села Щелкун. Он призывает отдать юг района, где хотят построить мусорный полигон, фермерам.
«Выражаюсь озабоченность планом по строительству крупнейшего мусорного полигона возле села Андреевка. Претворение в жизнь этого плана приведёт к уничтожению более 700 гектаров пахотных земель на юге Свердловской области, благоприятных для земледелия и животноводства»,
– сказал пикетчик.
Вчера в поддержку протестующим против мусорного полигона выходила председатель екатеринбургской общественной организации «Мирные жители» Екатерина Лахтикова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
31 марта 2025
31 марта 2025
Очередной пикет против мусорного полигона проходит у резиденции свердловского губернатора
27 марта 2025
27 марта 2025