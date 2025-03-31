В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе

«Выражаюсь озабоченность планом по строительству крупнейшего мусорного полигона возле села Андреевка. Претворение в жизнь этого плана приведёт к уничтожению более 700 гектаров пахотных земель на юге Свердловской области, благоприятных для земледелия и животноводства»,