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Полвека исполнилось одному из музеев Екатеринбурга в минувшие выходные
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В субботу, 29 марта, Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета отпраздновал своё 50-летие. Этот уникальный музей, посвященный архитектурному наследию Урала, был основан в 1973 году и с тех пор стал заметным культурным центром региона.
Идея создания первого в стране регионального архитектурного музея появилась в 1972 году в рамках подготовки к 250-летию Екатеринбурга, — напоминают в УрГАХУ. Разработкой концепции занимался Свердловский архитектурный институт, а первый ректор вуза Николай Алфёров сыграл ключевую роль в создании экспозиции. Сегодня музей располагается в историческом здании XIX века и хранит более 50 тысяч экспонатов.
За полвека музей стал площадкой для изучения уральской архитектуры и дизайна. Ежегодно его посещают около 50 тысяч человек, а экспозицию крупногабаритной техники осматривают до 140 тысяч гостей. В год здесь проходит более 30 выставок, посвященных индустриальному, культурному и архитектурному наследию. Такую статистку приводит телеграм-канал вуза.
Кроме того, музей принимает участие в крупных фестивалях, таких как Уральская триеннале декоративного искусства и Дни архитектурного наследия (финал которых в этом году как раз совпал с юбилеем музея). Развивая туристический потенциал региона, он предлагает более десяти экскурсионных маршрутов по Екатеринбургу и Уралу.
Идея создания первого в стране регионального архитектурного музея появилась в 1972 году в рамках подготовки к 250-летию Екатеринбурга, — напоминают в УрГАХУ. Разработкой концепции занимался Свердловский архитектурный институт, а первый ректор вуза Николай Алфёров сыграл ключевую роль в создании экспозиции. Сегодня музей располагается в историческом здании XIX века и хранит более 50 тысяч экспонатов.
За полвека музей стал площадкой для изучения уральской архитектуры и дизайна. Ежегодно его посещают около 50 тысяч человек, а экспозицию крупногабаритной техники осматривают до 140 тысяч гостей. В год здесь проходит более 30 выставок, посвященных индустриальному, культурному и архитектурному наследию. Такую статистку приводит телеграм-канал вуза.
Кроме того, музей принимает участие в крупных фестивалях, таких как Уральская триеннале декоративного искусства и Дни архитектурного наследия (финал которых в этом году как раз совпал с юбилеем музея). Развивая туристический потенциал региона, он предлагает более десяти экскурсионных маршрутов по Екатеринбургу и Уралу.
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