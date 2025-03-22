В Свердловской области закрыли все ледовые переправы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшую субботу, 29 марта, Главное управление МЧС России по Свердловской области официально закрыло все ледовые переправы на водных объектах. Закрытыми объявлены и 25 мест массового выхода людей на лёд.Закрытие переправ и мест массового выхода в Свердловской области связано с наступлением тёплой погоды и таянием льда. Вместе с тем, остаются открытыми 59 участков, где толщина ледового покрова пока позволяет выходить на замёрзшую поверхность водоёмов. Однако, специалисты предупреждают, что весенний лёд стал крайне ненадежным, особенно в местах с течением, в устьях рек и возле заросших берегов.В связи с потеплением и участившимися несчастными случаями, спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам воздержаться от выхода на лёд и напоминают, что несоблюдение правил безопасности может привести к трагическим последствиям.Помимо сообщения о закрытии переправ, областное ГУ МЧС поделилось небольшими статистическими данными. С начала 2024 года в Свердловской области произошло восемь происшествий, связанных с выходом людей на неокрепший лёд. А в ходе экстренных операций спасатели сумели эвакуировать 33 человека, оказавшихся в опасности.