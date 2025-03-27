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Екатеринбуржцам предложили оценить город в масштабном опросе
Фото: Вечерние Ведомости
Жителям Екатеринбурга предложили принять участие в заполнении «Анкеты горожанина 2025». Исследование направлено на сбор мнений о городской среде, проблемах и возможных путях развития мегаполиса.
Опрос проходит в онлайн-режиме, а на заполнение анкеты уходит 15–20 минут. Каждого участника просят, в частности, указать, как долго он проживает в Екатеринбурге, каким транспортом он чаще пользуется для перемещения по городу и кто из горожан вызывает у него восхищение. Кроме того, анкета содержит просьбу назвать пять слов, с которыми ассоциируется у опрашиваемого Екатеринбург, и назвать достопримечательности, показать которые приезжим хочется в первую очередь. Участникам опроса предлагается также поделиться своими идеями по улучшению городской среды.
Инициатором проекта выступил Михаил Придюк при поддержке некоммерческих организаций, волонтерских сообществ и профессиональных объединений, включая АНО «Фонд Городских Инициатив», СРОО «Мирные жители» и СРО ВООПИиК. Анкетирование проводится по методике Института урбанистики в рамках работы НОЦ МФТИ «Города будущего». Куратор исследования – Святослав Мурунов.
Результаты анкетирования будут опубликованы и направлены участникам, а также лягут в основу новых проектов по развитию Екатеринбурга. Итоги опроса будут использованы для формирования программы семинаров и встреч, посвященных вопросам градостроительства и городских инициатив.
Опрос проходит в онлайн-режиме, а на заполнение анкеты уходит 15–20 минут. Каждого участника просят, в частности, указать, как долго он проживает в Екатеринбурге, каким транспортом он чаще пользуется для перемещения по городу и кто из горожан вызывает у него восхищение. Кроме того, анкета содержит просьбу назвать пять слов, с которыми ассоциируется у опрашиваемого Екатеринбург, и назвать достопримечательности, показать которые приезжим хочется в первую очередь. Участникам опроса предлагается также поделиться своими идеями по улучшению городской среды.
Инициатором проекта выступил Михаил Придюк при поддержке некоммерческих организаций, волонтерских сообществ и профессиональных объединений, включая АНО «Фонд Городских Инициатив», СРОО «Мирные жители» и СРО ВООПИиК. Анкетирование проводится по методике Института урбанистики в рамках работы НОЦ МФТИ «Города будущего». Куратор исследования – Святослав Мурунов.
Результаты анкетирования будут опубликованы и направлены участникам, а также лягут в основу новых проектов по развитию Екатеринбурга. Итоги опроса будут использованы для формирования программы семинаров и встреч, посвященных вопросам градостроительства и городских инициатив.
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