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Екатеринбуржцам предложили оценить город в масштабном опросе

18.43 Понедельник, 31 марта 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Жителям Екатеринбурга предложили принять участие в заполнении «Анкеты горожанина 2025». Исследование направлено на сбор мнений о городской среде, проблемах и возможных путях развития мегаполиса.

Опрос проходит в онлайн-режиме, а на заполнение анкеты уходит 15–20 минут. Каждого участника просят, в частности, указать, как долго он проживает в Екатеринбурге, каким транспортом он чаще пользуется для перемещения по городу и кто из горожан вызывает у него восхищение. Кроме того, анкета содержит просьбу назвать пять слов, с которыми ассоциируется у опрашиваемого Екатеринбург, и назвать достопримечательности, показать которые приезжим хочется в первую очередь. Участникам опроса предлагается также поделиться своими идеями по улучшению городской среды.

Инициатором проекта выступил Михаил Придюк при поддержке некоммерческих организаций, волонтерских сообществ и профессиональных объединений, включая АНО «Фонд Городских Инициатив», СРОО «Мирные жители» и СРО ВООПИиК. Анкетирование проводится по методике Института урбанистики в рамках работы НОЦ МФТИ «Города будущего». Куратор исследования – Святослав Мурунов.

Результаты анкетирования будут опубликованы и направлены участникам, а также лягут в основу новых проектов по развитию Екатеринбурга. Итоги опроса будут использованы для формирования программы семинаров и встреч, посвященных вопросам градостроительства и городских инициатив.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:44 В минувшие выходные в Свердловской области было чудовищно «огненно»
19:14 Похоронившего заживо избитую женщину жителя Тавдинского района осудили
18:43 Екатеринбуржцам предложили оценить город в масштабном опросе
17:35 У 28-го автобуса на четыре месяца поменяется маршрут в Екатеринбурге
17:23 Уголовное дело о страшной аварии в Невьянском районе передали в суд
16:32 В Екатеринбурге на Комсомольской из окна выпала пятилетняя девочка
16:00 Потерявшей при пожаре сына жительнице Талицкого района вынесли приговор
15:37 В Краснотурьинске из-за чужого конфликта пострадал продавец шаурмы
14:39 Юный велосипедист во время тренировки попал под колёса «Лады» на свердловской трассе
14:14 СМИ сообщают об уходе в отставку двух замгубернатора из команды Куйвашева
13:31 В пикет против мусорного полигона в Сысертском районе вышла председатель «Мирных жителей» в Екатеринбурге
12:56 На Урал стали привозить в три раза больше экзотических фруктов из Китая
12:33 В Верхней Пышме в память Александра Козицына прошёл детский хоккейный турнир
11:44 В Серове рассмотрят дело о гибели работника местного предприятия
11:07 В Берёзовском поездка с пьяным мотоциклистом закончилась для его пассажира реанимационным отделением
10:24 СК приступил к расследованию инцидента на камышловской заправке
09:44 В Свердловской области ожидается небольшой дождь
09:29 Человек погиб при «хлопке» на заправке в Камышлове
08:41 Двух подростков ищут в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
19:03 Екатеринбуржцы тратят на весеннее обслуживание автомобиля в среднем 19 тысяч рублей
18:45 Куда сходить в Екатеринбурге с 31 марта по 6 апреля?
16:36 В Свердловской области задержали пьяного 17-летнего водителя без прав, совершившего опасный обгон
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