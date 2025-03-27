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К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
Фото: прокуратура Свердловской области / t.me/sverdlovskprok
В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшей сотруднице ОП №12 Диане Воздвиженской (Джияновой), обвиняемой в организации незаконной миграции.
Как сообщили в Свердловском областном суде, она помогала легализовать своё присутствие на территории РФ гражданам Таджикистана.
Диана Воздвиженская занимала должность старшего участкового уполномоченного ОП №12 с 2020 года, а уже с 2023 года начала действовать в составе организованной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. Если говорить точнее, то они подыскивали тех, кому было нужно легализовать свое пребывание на территории России и за денежное вознаграждение «помогали» им.
Группа просуществовала с сентября 2021 года по декабрь 2023 года. За это время они поставили на миграционный учёт 54 иностранных гражданина.
Отмечается, что на основании составленных ею фиктивных рапортов о проверке по месту жительства четверо иностранцев смогли получить российское гражданство.
Свою вину экс-полицейская признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Её дело рассмотрели в особом порядке.
Суд признал её виновной в превышении должностных полномочий в корыстных целях (п. «е» ч.2 ст.286) и в организации незаконной организации незаконной миграции по предварительному сговору в целях совершения преступления на территории РФ либо с целью скрыть другое преступление (п.п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ). В качестве наказания ей назначили 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2,5 года. Также её лишили звания майора полиции.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщили в Свердловском областном суде, она помогала легализовать своё присутствие на территории РФ гражданам Таджикистана.
Диана Воздвиженская занимала должность старшего участкового уполномоченного ОП №12 с 2020 года, а уже с 2023 года начала действовать в составе организованной группы, которая занималась организацией незаконной миграции. Если говорить точнее, то они подыскивали тех, кому было нужно легализовать свое пребывание на территории России и за денежное вознаграждение «помогали» им.
Группа просуществовала с сентября 2021 года по декабрь 2023 года. За это время они поставили на миграционный учёт 54 иностранных гражданина.
«Старший участковый уполномоченный приняла на себя обязательство изготовлять и заверять своей подписью фиктивные рапорты, удостоверяющие факты проживания иностранных граждан по месту жительства, без проведения обязательных проверочных мероприятий в виде их личного посещения и профилактического обхода, передавать фиктивные рапорты соучастнику для последующей выдачи их иностранным гражданам»,
– рассказали в прокуратуре регионе.
Отмечается, что на основании составленных ею фиктивных рапортов о проверке по месту жительства четверо иностранцев смогли получить российское гражданство.
Свою вину экс-полицейская признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Её дело рассмотрели в особом порядке.
Суд признал её виновной в превышении должностных полномочий в корыстных целях (п. «е» ч.2 ст.286) и в организации незаконной организации незаконной миграции по предварительному сговору в целях совершения преступления на территории РФ либо с целью скрыть другое преступление (п.п. «а», «в» ч.2 ст. 322.1 УК РФ). В качестве наказания ей назначили 4 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2,5 года. Также её лишили звания майора полиции.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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