К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции

«Старший участковый уполномоченный приняла на себя обязательство изготовлять и заверять своей подписью фиктивные рапорты, удостоверяющие факты проживания иностранных граждан по месту жительства, без проведения обязательных проверочных мероприятий в виде их личного посещения и профилактического обхода, передавать фиктивные рапорты соучастнику для последующей выдачи их иностранным гражданам»,