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Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области

20.07 Вторник, 1 апреля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области зарегистрировали 101 дорожно-транспортное происшествие. В трёх из этих аварий пострадали четыре человека, среди которых ребёнок. Один человек погиб.

Такие данные приводит в своей сводке областная ГИБДД. Как отмечают инспекторы, основные причины аварий остаются неизменными. Одна из самых распространенных — неправильный выбор скорости. Даже опытные водители иногда переоценивают свои возможности, что приводит к опасным ситуациям. Превышение скорости сокращает время на принятие решений и увеличивает тяжесть последствий столкновений.

Ещё один фактор, приводящий к авариям, — несоблюдение дистанции. При высокой плотности движения малейшая задержка в реакции может стать причиной серьёзной аварии.

Не менее важной проблемой остается невнимательность водителей. Использование мобильных телефонов за рулем, усталость и спешка снижают концентрацию, что приводит к аварийным ситуациям.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть бдительными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий на дорогах.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:54 В Екатеринбурге вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
12:38 В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
12:09 Побивший мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржец ответит перед судом
11:17 Обвиняемому в коррупции мэру Дегтярска на 24 дня продлили домашний арест
11:05 В Екатеринбурге пропала 13-летняя девочка с чёрным рюкзаком
11:00 К четырем годам приговорили экс-сотрудницу екатеринбургской полиции за организацию незаконной миграции
09:28 Отключать отопления в Екатеринбурге планируют в мае
08:59 Глава СК потребовал доклад об ограблении подростками их сверстника в Екатеринбурге
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