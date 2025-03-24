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Более сотни ДТП за сутки зафиксировано на территории Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области зарегистрировали 101 дорожно-транспортное происшествие. В трёх из этих аварий пострадали четыре человека, среди которых ребёнок. Один человек погиб.
Такие данные приводит в своей сводке областная ГИБДД. Как отмечают инспекторы, основные причины аварий остаются неизменными. Одна из самых распространенных — неправильный выбор скорости. Даже опытные водители иногда переоценивают свои возможности, что приводит к опасным ситуациям. Превышение скорости сокращает время на принятие решений и увеличивает тяжесть последствий столкновений.
Ещё один фактор, приводящий к авариям, — несоблюдение дистанции. При высокой плотности движения малейшая задержка в реакции может стать причиной серьёзной аварии.
Не менее важной проблемой остается невнимательность водителей. Использование мобильных телефонов за рулем, усталость и спешка снижают концентрацию, что приводит к аварийным ситуациям.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть бдительными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий на дорогах.
Такие данные приводит в своей сводке областная ГИБДД. Как отмечают инспекторы, основные причины аварий остаются неизменными. Одна из самых распространенных — неправильный выбор скорости. Даже опытные водители иногда переоценивают свои возможности, что приводит к опасным ситуациям. Превышение скорости сокращает время на принятие решений и увеличивает тяжесть последствий столкновений.
Ещё один фактор, приводящий к авариям, — несоблюдение дистанции. При высокой плотности движения малейшая задержка в реакции может стать причиной серьёзной аварии.
Не менее важной проблемой остается невнимательность водителей. Использование мобильных телефонов за рулем, усталость и спешка снижают концентрацию, что приводит к аварийным ситуациям.
Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть бдительными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, чтобы избежать трагедий на дорогах.
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