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В Екатеринбурге на Амундсена Hyundai сбил 12-летнего мальчика с самокатом
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 31 марта, в Екатеринбурге на пешеходном переходе на улице Амундсена 12-летнего мальчика сбил Hyundai Creta. Как рассказали Вечерним ведомостям в ГИБДД, ребёнок переходил через дорогу на зелёный.
С места ДТП его увезли в больницу для оказания помощи.
По словам мамы мальчика, общавшейся с госавтоинспекторами, её сын катался на личном самокате, но перед тем, как перейти через дорогу спустился с него и повёз рядом.
За рулём Hyundai была 50-летняя женщина со стажем вождения 25 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности всего один раз. На неё составили протокол за проезд на красный (ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ).
С места ДТП его увезли в больницу для оказания помощи.
По словам мамы мальчика, общавшейся с госавтоинспекторами, её сын катался на личном самокате, но перед тем, как перейти через дорогу спустился с него и повёз рядом.
За рулём Hyundai была 50-летняя женщина со стажем вождения 25 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности всего один раз. На неё составили протокол за проезд на красный (ч. 1 ст.12.12 КоАП РФ).
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