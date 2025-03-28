Похоронившего заживо избитую женщину жителя Тавдинского района осудили

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Тавдинском районном суде Свердловской области вынесен приговор 44-летнему Сергею Шигину, обвиняемому в убийстве. Суд установил, что в июле 2024 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился со своей знакомой.По данным следствия, в ходе ссоры он ударил женщину по голове, после чего она упала в подпол дома. Подсудимый спустился за ней и нанес более 50 ударов руками, ногами и кочергой. Затем он вынес тело во двор, где выкопал яму и закопал пострадавшую, нанеся при этом еще несколько ударов лопатой. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия — женщина была похоронена заживо. В верхних дыхательных путях погибшей при вскрытии были обнаружена смесь из песка, грунта и земли.Суд признал Сергея Шигина виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу, и стороны могут его обжаловать в течение 15 суток, как поясняют в Свердловском областном суде.