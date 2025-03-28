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Сорвавшая злость на новорождённой дочке жительница Нижнего Тагила ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом будет отвечать 22-летняя местная жительница, с силой бросившая на пол свою новорождённую дочку из-за обиды на сожителя. В результате малышка получила закрытую черепно-мозговую травму.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл 23 сентября 2024 года в квартире на улице Тимирязева. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, между девушкой и её сожителем произошёл конфликт на почве, во время которого она не совладала с эмоциями и сорвала злость на своей дочке, с силой бросив её на пол.
В результате малютка ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму, которая, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повлекла тяжкого вред здоровью.
В итоге матери было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Уголовное дело передали в Дзержинский районный суд.
Инцидент, о котором идёт речь произошёл 23 сентября 2024 года в квартире на улице Тимирязева. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, между девушкой и её сожителем произошёл конфликт на почве, во время которого она не совладала с эмоциями и сорвала злость на своей дочке, с силой бросив её на пол.
В результате малютка ударилась головой и получила закрытую черепно-мозговую травму, которая, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, повлекла тяжкого вред здоровью.
В итоге матери было предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Уголовное дело передали в Дзержинский районный суд.
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