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Выманившему у московской актрисы почти 20 миллионов рублей свердловчанину вынесли приговор

Мошенники напугали актрису тем, что с её счёта деньги были переведены ФБК*

15.41 Четверг, 31 октября 2024
Фото: Талицкий районный суд
В Талицком районном суде вынесли приговору местному жителю, который занимался обналичиванием через банкоматы в Екатеринбурге и Тюмени похищенных средств, поступавших на банковские карты после обмана жертв телефонных аферистов.

Так, он снимал 1,5 миллиона рубелей, похищенные в августе прошлого года у другого жителя Свердловской области, и – в сентябре того же года у московской актрисы более 19 миллионов рублей. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскании средств.

Материалы в отношении самих телефонных аферистов выделили в отдельное производство.

Обманутой актрисой была Мария Зорина, артистка МХТ имени Чехова и театральный преподаватель, историю которой подробно рассказывала журналистка и правозащитница Ева Меркачёва на страницах издания «МК». За всё то время, которое мошенники водили её за нос, она продала свою квартиру, машину и взяла кредит, чтобы перевести деньги аферистам.

Зорина следовала указаниям мошенников с 28 сентября по 1 декабря 2023 года — прежде чем понять, что её обманывают от имени якобы сотрудника ФСБ.

Они втянули меня в «расследование». Они будили меня звонком в 8 утра и давали задания. В течение дня мне звонили и писали десятки раз, иногда с промежутком в две минуты. И все это на протяжении 2,5 месяца.

Все это время я находилась как в тумане, в нереальности. Делала всё на автомате, постоянно что-то забывала, теряла. По ночам я практически не спала. Чувство страха поселилось во мне... Трудно было учить и вспоминать роли, резко начала худеть,

— рассказывала Зорина журналистам.


Тот факт, почему Зорину смогли настолько долго обманывать, актриса объясняла тем, что злоумышленники знали максимальные подробности её жизни и жизни её семьи.

Они знали все про меня и мою семью. У них было досье на каждого члена семьи. Как пример: они были в курсе всех папиных мест работы, командировок (он был журналистом и историком). Мне даже прислали свидетельство о смерти моего папы. Они были в курсе, что я родилась в Японии, и считали, что это моё «слабое звено»,

— объясняла актриса.


Актриса поняла, что её обманывают, только после того как мошенники попросили обманным путём взять деньги у художественного руководителя её театра, Константина Хабенского.

Подсудимый Артём Ширинов, которому сегодня вынесли приговор, был так называемым дропом (или дроппером) — участником мошеннической схемы, который выполняет указания её организатора, обналичивает деньги и берёт себе определённый процент.

Ширинов заключил сделку со следствием и полностью признал вину в мошенничестве и краже средств, поэтому его уголовное дело рассматривалось в особом порядке, и приговор был вынесен в короткие сроки.

Задержаны ли организаторы мошеннической схемы, не сообщается.

*«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещён в РФ

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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