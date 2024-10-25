Выманившему у московской актрисы почти 20 миллионов рублей свердловчанину вынесли приговор

— рассказывала Зорина журналистам.

Они втянули меня в «расследование». Они будили меня звонком в 8 утра и давали задания. В течение дня мне звонили и писали десятки раз, иногда с промежутком в две минуты. И все это на протяжении 2,5 месяца.Все это время я находилась как в тумане, в нереальности. Делала всё на автомате, постоянно что-то забывала, теряла. По ночам я практически не спала. Чувство страха поселилось во мне... Трудно было учить и вспоминать роли, резко начала худеть,