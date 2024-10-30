На алле напротив стройфака УрФУ начали высаживать яблони

сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.

«Вот, собственно, и новые саженцы от МБУ "Зеленстрой" на улице Мира от Первомайской до пр. Ленина. Высадили уже подросшие яблони»,