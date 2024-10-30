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На алле напротив стройфака УрФУ начали высаживать яблони
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На алле по улице Мира напротив строительного факультета УрФУ, где во вторник вырубили черёмуху, начали высаживать молодые яблони.
Напомним, что вырубка деревьев возле стройка УрФУ вызвала у горожан негодование. В администрации города объяснили её заменой старовозрастных деревьев и обещали высадить на месте вырубленной черёмухи яблони. Всего было вырублено 33 дерева. Столько же должны посадить.
«Вот, собственно, и новые саженцы от МБУ "Зеленстрой" на улице Мира от Первомайской до пр. Ленина. Высадили уже подросшие яблони»,
– сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», который связывают с мэрией.
Напомним, что вырубка деревьев возле стройка УрФУ вызвала у горожан негодование. В администрации города объяснили её заменой старовозрастных деревьев и обещали высадить на месте вырубленной черёмухи яблони. Всего было вырублено 33 дерева. Столько же должны посадить.
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