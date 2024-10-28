В Вологодской области алкоголь будут продавать с 12 до 14 часов дня

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Власти Вологодской области намерены ограничить розничные продажи алкоголя на территории региона.«С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня», — пишет в телеграм-канале губернатор Георгий Филимонов.Между тем, как отмечается, «процедура подготовки и внесения законопроекта» только началась.Предполагается, что в выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли. Также можно будет свободно приобретать алкогольную продукцию в ресторанах, барах и гостиницах.- «вологодчина и Русский Север вымирают», за год население области сократилось на 7,5 тысяч жителей;- 71% смертей жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем, утверждает Филимонов. «Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое»;- за год рост заболеваемости алкоголизмом вырос на 30%;- в федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодская область занимает «позорное 71 место»;- за последние четыре года число алкогольных супермаркетов в регионе увеличилось более чем втрое.По мнению губернатора, законопроект «не нарушает образ жизни и бытовые привычки части вологжан». «Это рамки здравого смысла, щадящий и либеральный режим ограничений», — считает Филимонов.Он рассчитывает, что изменения вступят в силу с 1 марта следующего года.