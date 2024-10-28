Серовский ДК Железнодорожников не прошёл санэпидем-проверку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ряд нарушений санитарно-эпидемиологических нарушений обнаружился в Доме культуры железнодорожников имени Кузнецова в городе Серов. Выявлены нарушения были в ходе проверки, которую инициировала Серовская транспортная прокуратура.В ходе проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства работники транспортной прокуратурой выявили несколько нарушений в серовском ДК Железнодорожников. Так, обнаружилось, что не все сотрудники кафе, расположенного в здании Дома культуры проходили необходимые медицинские осмотры. Состояние некоторых помещений здания не соответствуют санэпид-требованиям и давно нуждаются в ремонте. Кроме того, при проверке было установлено, что в кафе учреждения нарушены правила товарного соседства.В связи с найденными нарушениями начальнику Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги внесено представление, а директор Дома культуры привлечён к дисциплинарной и административной ответственности. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на виновное должностное лицо за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения был наложен штраф. О размере штрафа не сообщается.