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Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Пять беспилотников сбиты в Липецкой области силами ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, угроза атаки БПЛА сохраняется. «Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — пишет Артамонов.
Ранее власти объявили угрозу атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого МО. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
В Липецке и в районе отменили движение общественного транспорта, в том числе межмуниципальных маршрутов.
Педагогов в школах и сотрудников детсадов проинструктировали о порядке действий при красном уровне угрозы. «На время его введения дети переводятся в укрытия или безопасные помещения без окон», — сообщает глава региона.
Красный уровень угрозы был также введен в Ельце и Елецком районе.
По его словам, угроза атаки БПЛА сохраняется. «Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — пишет Артамонов.
Ранее власти объявили угрозу атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого МО. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
В Липецке и в районе отменили движение общественного транспорта, в том числе межмуниципальных маршрутов.
Педагогов в школах и сотрудников детсадов проинструктировали о порядке действий при красном уровне угрозы. «На время его введения дети переводятся в укрытия или безопасные помещения без окон», — сообщает глава региона.
Красный уровень угрозы был также введен в Ельце и Елецком районе.
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