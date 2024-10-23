Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Пять беспилотников сбиты в Липецкой области силами ПВО, сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.По его словам, угроза атаки БПЛА сохраняется. «Средства обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. На местах падения беспилотников работают специалисты», — пишет Артамонов.Ранее власти объявили угрозу атаки БПЛА на территории Липецка и Липецкого МО. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.В Липецке и в районе отменили движение общественного транспорта, в том числе межмуниципальных маршрутов.Педагогов в школах и сотрудников детсадов проинструктировали о порядке действий при красном уровне угрозы. «На время его введения дети переводятся в укрытия или безопасные помещения без окон», — сообщает глава региона.Красный уровень угрозы был также введен в Ельце и Елецком районе.